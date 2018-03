Descubre cómo su hijo había matado al perro familiar

Redacción Web/ Diario la Verdad

ESTADOS UNIDOS.- La madre publicó, de manera anónima el suceso en un foro sobre el cuidado de los niños, que había encontrado a su cachorro muerto en el patio trasero de su casa. Para ver que había sucedido visualizó la cámara de seguridad de la casa y descubrió que el culpable era su hijo.

Las imágenes mostraban al pequeño lanzado al perro al suelo. "Mi pobre bebé le rompió la espalda", escribió. "Mi hijo de cuatro años agarró al cachorro y lo tocó varias veces, tal vez para tratar de despertarlo". Continúo diciendo: "entonces...subió a verme y me pidió que le besará y le abrazará". Como le extrañaba su comportamiento le preguntó que había sucedido, y su hijo le contó que había herido al cachorro.

A lo que recuerda que su hijo mostró remordimiento por lo que había hecho pero ella seguía preocupada por no haber manejado bien la situación. Incluso se preocupó por si la muerte del cachorro suponía que su hijo podría tener problemas de ira. Unas palabras que dividieron a los internautas de MumsNet y provocaron que los administradores de la página eliminaran el hilo de la conversación, ya que la discusión se volvió demasiado tensa.

Un estudio publicado por Psychology Today en 2011 ya contaba que los niños en edad de preescolar y hasta los seis años a menudo no tenían la suficiente madurez como para entender que los animales tenían sentimientos y que no debían ser tratados como juguetes. "Todo acto de violencia contra un animal no es un signo de que una persona vaya a ser un maníaco homicida".