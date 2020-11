Desastre de pedidos anticipados de Xbox Series X en Amazon

Hoy es el día en que la Xbox Series X se lanza en todo el mundo, pero hay muchos jugadores decepcionados que no han podido conseguir una consola.

Incluso los pedidos anticipados no son suficientes para garantizarle una Xbox Series X el día del lanzamiento, y Amazon confirma que los clientes próximos podrían tener que esperar hasta el 31 de diciembre para que llegue su nueva Xbox.

Pedidos anticipados de Amazon se retrasan

Algunos clientes de Amazon han comenzado a recibir correos electrónicos que dicen que espera enviar algunas consolas "en las próximas semanas a medida que recibamos más inventario en noviembre y diciembre". Por lo tanto, en lugar de llegar esta semana, como la gente esperaba, se estima que los pedidos anticipados afectados se entregarán a más tardar el 31 de diciembre.

No es una buena imagen para Amazon haber enviado correos electrónicos el día antes de que se lanzaran Xbox Series X y Xbox Series S, especialmente porque ya había enviado correos electrónicos similares advirtiendo sobre retrasos de PS5 en septiembre. La demora de PS5 no es muy grande, pero dada la cantidad de aviso que se les dio a los clientes, podrían haber recogido un pedido anticipado de un minorista diferente. Los gamers de Xbox no han tenido tanta suerte.

Por supuesto, como hemos comentado en La Verdad Noticias, la demanda tanto para Xbox Series X como para PS5 ha sido increíblemente alta, y tanto Sony como Microsoft han dicho que los retrasos pueden continuar hasta el próximo año mientras ambos intentan ponerse al día.

Se esperaba que algunas personas no pudieran obtener la nueva consola el día del lanzamiento, pero normalmente hacer un pedido anticipado de algo significa que está garantizado. Claramente para Amazon, ese no es el caso.

Por lo tanto, los clientes afectados todavía tienen la oportunidad de comprar una Xbox Series X en un minorista diferente. Dicho esto, es probable que las consolas se agoten rápidamente, especialmente cuando Amazon ha quemado a un número decente de personas.

Lamentablemente, no está claro cuántas personas se han visto afectadas y cómo repercutirá en la dificultad de adquirir una consola más tarde hoy.