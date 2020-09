Desaparecida en Puebla logra regresar a casa pero con fuertes golpes

A casi una semana de ser reportada como desaparecida en Puebla, Yazmín Cabrera Rubín, de 21 años de edad, logró regresar a casa, con vida y con la valentía de relatar los desgarradores momentos que vivió durante el tiempo que estuvo incomunicada con sus familiares.

Con algunos golpes, pero estable, la joven que fue reportada como desaparecida el pasado 17 de septiembre regresó a casa, así lo dieron a conocer las autoridades a través de redes sociales. Incluso, la propia Yazmín público en su perfil de Facebook el siguiente texto:

“No, no me fui con el novio ni andaba de parranda. Todos los que me conocen saben que siempre llego a casa o me reporto. Esta vez me tocó a mí, gracias a Dios sólo son golpes y demás cosas pero estoy viva y hoy puedo contarlo y quiero agradecerles a todos la ayuda que le dieron a mi familia”.

Tras los hechos, lo joven hizo un llamado a sus seguidores de redes sociales a quienes pidió extremar precauciones al momento de abordar un taxi: “niñas, cuídense mucho y no tomen cualquier taxi; si ven algo extraño, marquen a quien más confianza tengan, o si es mejor y tienen algún amigo que es DiDi o algo así, opten mejor por ocuparlos”.

Como se dio a conocer, Yazmín desapareció el pasado 17 de septiembre en Chachapa, Amozoc, cuando salió de su domicilio.

Lo último que supo su familia de ella es que aproximadamente a las 22:30 horas tomó un taxi y avisó que ya iba de regreso pero nunca llegó.

Sus familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para presentar la denuncia correspondiente y se abrió la carpeta de investigación 798/2020/FED.

Hasta el momento, se desconoce exactamente qué ocurrió con la joven aunque, como ya se mencionó, fue golpeada. Al parecer, el responsable de su desapareción fue el conductor del taxi que abordó.