Derrota de Trump en las elecciones podría provocar ataques terroristas

El exjefe del Centro Nacional de Contraterrorismo dijo que no le sorprendería que grupos terroristas nacionales de derecha realicen ataques en Estados Unidos en torno a las elecciones presidenciales de noviembre.

"Ciertamente no me sorprendería, particularmente si la administración pierde", dijo Russ Travers, quien era el director interino del centro cuando fue despedido por el director interino de inteligencia nacional elegido por el presidente Donald Trump.

Trump, que está atrasado en todas las encuestas nacionales, ha afirmado repetidamente que el esperado uso generalizado de las papeletas de voto por correo durante una pandemia nacional conducirá a un "fraude y abuso masivos" y un resultado electoral que está "amañado" en su contra.

“La retórica política es tal que fácilmente se podría ver alguna reacción violenta” de los supremacistas blancos u otros grupos terroristas de derecha, dijo Travers, quien no está solo en su evaluación.

Un análisis del Departamento de Seguridad Nacional del 17 de agosto también advierte sobre posibles ataques relacionados con las elecciones.

“Evaluamos que los extremistas violentos motivados ideológicamente y otros actores violentos podrían movilizarse rápidamente para amenazar o participar en actos de violencia contra objetivos electorales o relacionados con campañas en respuesta a quejas percibidas como partidistas y basadas en políticas”, dice el documento.

Si bien el documento del DHS parece indicar que tales ataques pueden provenir de todo el espectro político, los supremacistas blancos son el único grupo que cita específicamente.

“Continuamos evaluando a los extremistas supremacistas blancos como delincuentes solitarios y a otros actores terroristas domésticos delincuentes solitarios con ideologías personalizadas, incluidas aquellas basadas en agravios contra la afiliación política, políticas o cosmovisión percibida o real de un objetivo, que representan la mayor amenaza de violencia letal”, dice el papel que fue preparado por la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS en coordinación con varias otras oficinas, así como con el Centro Nacional de Contraterrorismo.

Travers, antes de que se emitiera el análisis del DHS, dijo en una llamada telefónica posterior que no había visto el documento y que desconocía su existencia.

A pesar de la intención declarada de Trump de designar al movimiento activista de izquierda conocido como antifa como una organización terrorista nacional, la amenaza de los grupos de derecha eclipsa a la de sus homólogos de izquierda en Estados Unidos, según Travers.

"Hay absolutamente un esfuerzo de izquierda que ha llevado a cabo actividades violentas", dijo, citando el "pequeño número" de tales delitos durante las recientes protestas en Portland, Oregon, "pero ni siquiera está en el mismo estadio de béisbol que el extremo ala derecha". Sin embargo, cualquier intento de designar a cualquier tipo de grupo probablemente no sobrevivirá a un desafío legal, agregó.

¿EEUU subestima terrorismo doméstico de blancos?

De hecho, dijo Travers, el gobierno de Estados Unidos probablemente subestima la cantidad de terrorismo doméstico de supremacistas blancos en Estados Unidos. Pero eso no ha impedido que Trump concentre con frecuencia su ira retórica en antifa, que es la abreviatura de "antifascista".

Fue después del inicio de las protestas a nivel nacional provocadas por la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado que fue asesinado bajo custodia policial de Minneapolis, que Trump anunció el 31 de mayo que declararía a Antifa una organización terrorista.

El fiscal general William Barr emitió una declaración similar el mismo día: "La violencia instigada y llevada a cabo por antifa y otros grupos similares en relación con los disturbios es terrorismo doméstico y será tratada en consecuencia".

No obstante, Travers dijo que la diferencia entre el pequeño número de activistas violentos de izquierda y la mayor amenaza que representan los grupos de derecha es tan significativa como para ser un caso de "día y noche", y fue la razón principal por la que, cuando Llegó al terrorismo interno, el centro antiterrorista decidió centrarse exclusivamente en los grupos supremacistas blancos.

Un oficial de inteligencia con experiencia con 32 años de servicio federal, Travers fue director interino del centro durante la mayor parte de 2018 y nuevamente desde agosto de 2019 hasta marzo de 2020, cuando fue despedido por el entonces jefe de inteligencia interino de Trump, Richard Grenell, como parte de una purga de funcionarios de carrera que ocupen cargos de liderazgo en la oficina del director de inteligencia nacional, a la que pertenece el centro antiterrorista.

Establecido a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001, para analizar toda la inteligencia del gobierno de Estados Unidos relacionada con el terrorismo, el centro durante sus primeros años se centró abrumadoramente en amenazas de grupos islamistas como al-Qaida, según Travers.

Solo cuando esa amenaza comenzó a amainar, el centro comenzó a prestar seria atención al supremacismo blanco y a movimientos de derecha similares, un cambio que coincidió con Travers, quien había sido el subdirector del centro, asumiendo el cargo en diciembre de 2017.

Travers, que había estado en el centro antiterrorista desde 2003, preguntó a su personal a principios de 2018 sobre en qué pensaba que debería centrarse el centro.

En respuesta, la docena de representantes del centro asignados a grupos de trabajo conjuntos sobre terrorismo o estaciones de campo del FBI en todo el país informaron que entre los agentes del orden público estatales y locales con los que trataban, así como entre los expertos académicos y del sector privado, había “sed para que el NCTC participe más en el lado del terrorismo interno, y en particular en el ala derecha ”, dijo Travers, y agregó que en su trabajo el centro siempre actúa en apoyo del FBI, que tiene el papel principal en la lucha contra el terrorismo en los EE. UU.

"En el corazón, hacían a nuestros representantes cada vez más preguntas sobre el terrorismo interno, en lugar del lado islamista", dijo.

Aproximadamente al mismo tiempo, dijo Travers, estaba escuchando de una amplia gama de fuentes, incluidos miembros del Congreso y los líderes de las empresas de medios sociales, "que el problema del terrorismo interno, y principalmente el lado de la derecha del problema del terrorismo interno, era una preocupación creciente para la gente".

Sin embargo, un análisis superficial de los vínculos entre los grupos supremacistas blancos en América del Norte, Europa y Australia significó que incluso la frase "terrorismo doméstico" era algo así como "un nombre inapropiado", dijo Travers.

“Para nosotros era bastante claro que gran parte de esta cosa de la derecha era un movimiento global. Todos mis socios europeos tenían las mismas preocupaciones. Este fue un sabor diferente del terrorismo internacional".

Había al menos otra área en la que el terrorismo supremacista blanco y el terrorismo islámico se superponían, según Travers: su uso de Internet y las redes sociales para atraer y radicalizar seguidores.

"Lo de la derecha se parece mucho a lo islamista en términos de la información que hay y las formas en que la gente se radicaliza y se moviliza hacia la violencia", dijo.

El uso que los grupos de supremacistas blancos hacen de las redes sociales en particular presenta desafíos para las empresas de redes sociales, que pueden prohibir a grupos como el Estado Islámico más fácilmente que las amenazas propias, según Travers.

Además, la mayor parte del terrorismo de derecha es cometido por "delincuentes solitarios", y aunque esas personas podrían haberse inspirado en las reglas en línea de los supremacistas blancos, "invariablemente" ese "discurso de odio" estaría protegido por la Primera Enmienda, dijo.

Travers cree que "probablemente hay más terrorismo doméstico de lo que creemos", porque en ausencia de un estatuto de terrorismo nacional, los agentes de la ley locales tienden a tratar "cualquier asesinato que ocurra en cualquier lugar" como un simple delito. "¿Pero cuál es la motivación detrás de ese crimen?" él dijo.

“¿Fue una cosa de supremacistas blancos o no? Eso puede no estar catalogado o rastreado, y con toda probabilidad no lo es ".

Incluso el ataque de agosto de 2019 en una tienda de Walmart en El Paso, Texas, en el que Patrick Crusius, un hombre blanco de 21 años, usó un rifle estilo AK-47 para matar a 23 personas, la mayoría latinas, y heridas. otros 23, no fue clasificado de inmediato por los funcionarios locales como terrorismo doméstico, dijo Travers. “Pasaron unos días antes de que uno gravitara del crimen al terrorismo doméstico”, dijo.

“Ayudó que Crusius publicara un manifiesto, básicamente hablaba de una invasión hispana”.

Sin embargo, la misma falta de un estatuto de terrorismo interno que impida a los funcionarios designar algunos ataques de supremacistas blancos como terrorismo es una de las razones por las que la administración Trump tendrá dificultades para hacer su esfuerzo por designar a antifa como un grupo terrorista en la corte, dijo.

Una segunda razón es que antifa no tiene una estructura organizativa ni un líder, lo que lo hace similar al movimiento de derecha “boogaloo”, según Travers.

"No creo que pase la reunión constitucional", dijo sobre la intención de la administración de designar a la antifa, "y eso sería cierto tanto para los movimientos de extrema derecha como para los de extrema izquierda".

La comunidad antiterrorista de EEUU se ha acostumbrado a tratar con grupos como al-Qaida y el Estado Islámico que eran de naturaleza jerárquica, según Travers.

"Pero ese ya no es el caso, así que tenemos que entender qué es un movimiento y cómo lo manejamos", dijo. "Y estoy bastante seguro de que eso va a confundir a aquellos que quieran perseguir tanto a Antifa como a Boogaloo".

De hecho, a pesar de sus anuncios del 31 de mayo, la administración Trump no ha hecho ningún intento público de designar legalmente a antifa como organización terrorista, un hecho que no sorprende a Travers. “Me sorprendería si hay una designación de antifa que sobrevive a la impugnación legal”, dijo. "Simplemente no veo cómo sucede".

Como director interino del centro antiterrorista, Travers decidió que la antifa y otros movimientos o grupos de izquierda no representaban una amenaza suficiente para mostrar mucha preocupación.

"No tenía el tipo de conexiones internacionales que tenía la derecha ... y yo (no tenía) los recursos para hacer todo", dijo.

"No hay duda de que en años pasados, por lo que a finales de los 60 y principios de los 70, el terrorismo de izquierda en los Estados Unidos fue un gran problema, pero ya no lo es".

En cuanto al terrorismo interno de derecha, Travers cree que la clave para reducir la amenaza es concentrarse en evitar que las personas se conviertan en actores violentos.

Así como quedó claro que Estados Unidos "nunca iba a matar o arrestar" en su camino hacia la victoria sobre los terroristas islamistas, "nosotros, como gobierno, debemos pensar un poco más que simplemente detenernos para salir del problema del terrorismo interno conjunto. No queremos cometer el mismo tipo de errores en el lado de la derecha que hemos cometido, creo, en la cuestión islamista ".

Si bien reconoce los desafíos de tratar de equilibrar la necesidad de reducir la amenaza del terrorismo inspirado por la supremacía blanca con el requisito de la Primera Enmienda de permitir que las personas expresen sus "puntos de vista aborrecibles pero no obstante protegidos constitucionalmente", Travers aún encuentra razones para ser optimista.

"Todos los datos de la investigación de Pew sugieren que la gran mayoría de los estadounidenses están a favor de la inmigración, y la gran mayoría del público estadounidense cree que los derechos y las libertades deben ser respetados para todos", dijo.

"Así que en mi mente, al menos, mucho de esto, incluso las cosas de la derecha, creo, todavía se caracterizan mejor como una franja, pero es una franja que es bastante ruidosa".