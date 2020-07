Deporte en tiempos del coronavirus Los riesgos de agitarse con mascarilla

Deporte es salud, reza un dicho popular. No obstante, a raíz de la cuarentena, esta frase podría ser todo lo contrario. Especialistas en la materia sostienen que cuando nos agitamos y respiramos con mayor rapidez, por consiguiente, el riesgo de transmisión del coronavirus aumenta.

El problema surge cuando se añade una mascarilla durante un entrenamiento intenso, afirma María Ibáñez de la web fitness Fitforbeach. ‘’El ejercicio fortalece el sistema inmunológico, además, puede eliminar bacterias en pulmones y vías respiratorias. Sin embargo, al utilizar mascarilla, se inhala todo el dióxido de carbono exhalado, lo cual reduce la función cognitiva y aumenta la frecuencia respiratoria. Por ello, recomendamos seguir con la rutina de entrenamiento en espacios que no requieran de esta protección’’.

Las limitaciones al realizar ejercicio con mascarilla

Dela misma forma, Lidsay Bottoms, experta en fisiología de la salud en la Universidad de Hertfordshire (Reino Unido), asegura que las mascarillas y el deporte no suelen llevarse bien.

Bottoms precisa que puede haber menos oxígeno en el aire reciclado, por lo que el ejercicio en altitudes más altas podría complicarse. Por tanto, aconseja comprender las limitaciones de realizar ejercicio intenso con mascarilla. Además, refiere que es más probable que esta situación se presente en actividades que ya de por sí llevan máscara.

Al utilizar mascarilla se reduce el nivel de oxígeno hasta en un 17 %

Bottoms experimentó sobre sí misma para comprender el problema. Para ello, corrió con una cinta de correr a 10 km/h durante tres minutos para reflejar la intensidad y duración de la esgrima. Tras ello comprobó que al usar una mascarilla debajo de la máscara de esgrima sufrió la reducción de su nivel de oxígeno a cerca del 17 %, lo cual equivale a hacer ejercicio a 1.500 metros.

Ante estos resultados, la experta indica que cualquier disminución adicional en la concentración de oxígeno, “tendría un gran efecto en las respuestas fisiológicas al ejercicio”, lo cual se traduce en síntomas de mal de altura como mareos o dolores de cabeza.

Respecto del dióxido de carbono, Bottoms precisó que cuando se ejercita solo con la máscara de esgrima, este permanece por debajo del 1 %, en tanto que con la mascarilla puesta se triplicó al 3 %.

La científica señaló deben realizarse más investigaciones respecto a las recomendaciones de usar o no mascarilla. De este modo se tendrán datos más precisos sobre los niveles de dióxido de carbono y de oxígeno.

No obstante, firmas deportivas como Adidas, Under Armour y Nike ya empezaron a fabricar cubrebocas con materiales especiales para realizar ejercicio. Incluso, los cubrebocas de Adidas ya están disponibles en México y la compañía anunció que por cada paquete vendido, donarán $40 pesos mexicanos al Fondo Global de Respuesta al Coronavirus de Save The Children.