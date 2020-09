Denuncian tortura del gobierno de Nicolás Maduro en la cárcel de Ramo Verde | Denuncian tortura del gobierno de Nicolás Maduro en la cárcel de Ramo Verde

Luego de que el pasado lunes 31 de agosto, Nicolás Maduro anunció el “indulto” con la finalidad de dejar de perseguir y dejar libres a políticos de la oposición, el régimen dejó en libertad a Régulo García Castro, Vasco Da Costa y Carlos Villa, mismos que denunciaron secuestro y tortura, “de un gobierno perverso”.

De acuerdo a información de Infobae, estos tres presos políticos fueron liberados ayer por la tarde, tan pronto como salieron de prisión, hablaron con el VPITV de Venezuela, donde dijeron que estaban agradecidos con Dios por la libertad y el apoyo de sus familiares y amigos en este momento difícil. También describieron sus sentimientos y detallaron las torturas que sufrieron.

El primero que habló al respecto fue Régulo García Castro, quien fue encarcelado en Ramo Verde: “le doy gracias a Dios por haber salido en libertad. Gracias a Dios también por el compañerismo de mis compañeros, que fueron unos hermanos dentro de la cárcel. Todos somos nacionalistas, el señor Vasco (Da Costa), Luis Leal, Santa María y los demás. Le doy gracias a Dios por haber salido”.

Nicolás Maduro torturó a los presos políticos, denuncian

Añadió que, “me queda un trauma psicológico. Me hicieron tortura física, me dieron corriente, me metieron dentro de un tambor con agua y nos daban golpes en las plantas de los pies. Como saben, las plantas de los pies tienen una reacción al cerebro y pueden volver loco a cualquier persona. Ellos dicen: ’Primero Maduro y después ellos’. Ni Dios puede con ellos. Ese es el lema de ellos”, comentó sobre Nicolás y su gobierno en Venezuela

Vasco Da Costa, también ha sido liberado de la prisión de Ramo Verde, quien hizo un llamado al presidente interino del país, Juan Guaidó para que, “meta a los bandidos presos”, es decir a todos los del régimen de Maduro. Pidió a los políticos que luchen para sacar del poder a la dictadura de Nicolás Maduro. Enfatizó: "Aquí, lo único que hay que hacer es luchar por la libertad de este país".

“¿Mis primeras palabras? Estuvimos secuestrados, fuimos torturados, es una infamia todo esto. Salimos en libertad pero hay que buscar la libertad de Venezuela. No me esperaba este ‘indulto’. Es un juego del gobierno. Mis principios están muchísimo más fuertes. He visto muchísimas más cosas y sé cómo hacer ciertas cosas porque este gobierno es perverso y lo demostró en este secuestro monstruoso que tuvimos”, concluyó.