Denuncian que médico conectado a respirador murió tras corte de luz de Electricaribe

La empresa Electricaribe se encuentra en graves problemas, debido a los recientes cortes de energía en Santa Marta a viviendas de pacientes que dependen del oxígeno para poder respirar y mantenerse con vida, sin embargo, aseguró que por el momento no se pronunciará al respecto.

El médico José Miguel Dau David, de 93 años de edad, es uno de los casos; falleció después de que operarios de la empresa cortaron la energía de su casa pese a que, según su familia, hay una reclamación en disputa por cobros excesivos.

La muerte del doctor Dau: Electricaribe le cortó la luz y se apagó su bomba de oxígeno

Los familiares de Dau grabaron el momento en que llegó el operario, a quien le imploraron que no cortara el servicio:

"¿Usted sabe que hay un señor ahí adentro que se está muriendo con un respirador?", se escucha en el video.

"Se les dijo que entraran, que verificaran la situación de salud de mi papá, no se les dio la gana, cortaron el servicio, y se fueron", escribió Karol Dau, su hija, el pasado 28 de agosto en Twitter.

Después de que el servicio fue cortado, el respirador dejó de funcionar y el hombre murió en una unidad de cuidados intensivos.

"¿Acaso una vida vale lo que vale una factura de servicios públicos?": @JuanLozano_R, director de @NoticiasRCN.



¡Qué Electricaribe responda!

Otra víctima de corte a la energía

A pocas cuadras se presentó una situación similar, en el mismo sector de Santa Marta, donde vive Carlos Infante, un hombre de 64 años que depende de un concentrador de oxígeno. Debe 31 meses de servicio de energía y asegura que en su condición no tiene cómo pagar.

En este caso, por fortuna, sus vecinos le ayudaron a tener una conexión alterna en su casa y permitir que el equipo siga dándole respiración artificial.

"Hoy debo 31 meses del servicio de luz y no le veo solución. No tengo plata y me enteré de lo que le pasó a mi vecino. Ese día en él entró en crisis luego de que le cortaran la luz. Yo mismo abogué por él y les dije que no le suspendieran la luz, pero a ellos no le importó", expresó en medio de su dificultad para hablar por falta de aire.

Indignación por cobro de Electricaribe al Distrito!



Alcaldía de Barranquilla califica de "desfachatez" la posición de la empresa, que ampara la reclamación en acuerdo celebrado hace varios lustros y presenta como noticia lo que es apenas un trámite judicial.

"Debo cinco millones de pesos. Eso me tiene agobiado y el problema que tenemos muchos acá es que son cobros excesivos de Electricaribe. Ellos nos hacen un estimado y nos pasan la factura, es decir, debemos pagar lo que no nos hemos comido", añadió Infante.