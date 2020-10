Denuncia contra youtuber por trepar el puente más alto de España sin protección.

El aficionado al parkour y youtuber GuilleWhat, probablemente será denunciado por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en Toledo (España), como consecuencia de haber escalado el Puente atirantado de Castilla-La Mancha. Una estructura de más de 192 metros de altura, que conquistó sin protección.

A pesar del peligro que supone, trepar edificios altos se ha convertido en una tendencia en redes sociales alrededor del mundo y, España tampoco se libra, donde a finales de agosto el parokourista francés Leo Urban superó por 144 metros para conquistar la Torre Agbar de Barcelona. Era el segundo intento que hacía.

Como este caso hay cientos en redes sociales, donde las cuentas muestran como sus propietarios se dedican a escalar las estructuras más altas del mundo. Por ejemplo, varios expertos en parkour han coronado las cimas del famoso puente Golden Gate de San Francisco, el Burj Khalifa de Dubái o la parisina Torre Montparnasse.

Youtuber sufre denuncia por trepar un puente en España

Sin embargo, ahora los reflectores se encuentran tras otro aficionado al parkour; el youtuber e influencer GulleWhat. Joven al que no es extraño verle trepando los edificios más altos de Madrid; cosa que ha quedado demostrada en redes sociales, donde sus más de 200,000 seguidores en Instagram se encuentran a la espera de sus próximas publicaciones. No obstante, una de sus últimas aventuras no salió como lo esperaba.

Resulta que el youtuber decidió escalar el Puente atirantado de Castilla-La Mancha, localizado en Talavera de la Reina. Con 192 metros, este es el puente más alto de España y el segundo de Europa. Razón por la que el joven se lanzó a coronarlo a pulso y sin protección alguna.

Para su fortuna, el joven youtuber consiguió su objetivo y por el camino creó un reportaje gráfico que en breve cuestión de tiempo decidió subir a redes sociales. Dichas imágenes han llamado la atención al consistorio de esta localidad castellano-manchega.

VIDEO AQUÍ:

Te puede interesar: España fabricará la vacuna contra el COVID-19 para toda Europa

Por su parte, la concejala de Seguridad y Movilidad, Flora Bellón, ha anunciado que van a analizar las pruebas, todo en acciones conjuntas con la Policía Nacional, antes de interponer una denuncia contra GuilleWhat.

Con información de mundo.sputniknews.com