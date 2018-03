Denuncia a colegio por afeitarle la cabeza a su hija

Redacción Web/ Diario la Verdad

ESTADOS UNIDOS.- Una madre demanda ha demandado a la escuela de su hija mestiza después de que alguien le rapara su cabello rizado diciéndole que "volvería a crecer liso". Denise Robinson alega, que nadie se puso en contacto con ella para pedirle permiso para afeitarle la cabeza a Tru, de siete años.

El pelo de Tru, según su madre, era "muy largo" antes de que se lo cortaran: "No voy a dejar de estar molesta porque siento que mi hija fue agredida y violada". Además, la pequeña va al Hogar del Grupo de Pequeños Héroes en Dracut, Massachusetts, porque tiene graves problemas emocionales.

Además, Denise reitera que "no había ninguna razón higiénica para que se afeitaran la cabeza de mi hija. No había piojos en la cabeza. No había chinches". Además, el abogado de Denise, Richard Kendall, ha señalado ante los periodistas de CBS que los voluntarios hicieron comentarios raciales a la niña mientras le afeitaban la cabeza.

Por su parte, la escuela defiende que se afeitó la cabeza de la menor por razones de higiene, aunque no da más detalles: "No podemos proporcionar ninguna información sobre ninguna persona a la que sirva el programa, según las leyes federales y estatales. Se está llevando a cabo una revisión de las circunstancias para determinar qué ocurrió y, si es necesario, se tomarán las medidas apropiadas".