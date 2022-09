Dentro de la cárcel secreta de Libia: 'Estar vivo es un milagro'.

El 1 de octubre de 2020, Walid Elhouderi fue llamado para actuar como intérprete en una reunión con varios embajadores en Trípoli, la capital de Libia.

Después de que terminó, recuerda acompañar al embajador congoleño de regreso a su automóvil para despedirlo y luego regresar a la sala de reuniones para recoger sus pertenencias.

“Ahí me encontré a cuatro personas esperándome. Me maltrataron. Me abofetearon. Me apuntaron con una pistola al estómago y me secuestraron. Después de eso, me desaparecieron. Ni siquiera sabía dónde estaba. ", dice el señor Elhouderi.

Los cuatro hombres, vestidos de civil, habían sido enviados por los servicios de inteligencia y, según Walid, lo llevaron a una de las prisiones secretas de Trípoli, a veces administrada por los grupos de milicianos que controlan muchas partes de la capital.

El fenómeno de las desapariciones forzadas en Libia

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el fenómeno de las desapariciones forzadas ha sido ampliamente documentado por las Naciones Unidas a raíz de la revolución de 2011, que resultó en el derrocamiento del líder Muammar Gaddafi y sumió al país en el caos.

"Durante 47 días, nadie supo dónde estaba", dice Elhouderi.

Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino: fue acusado de intentar obtener secretos de defensa, puesto en confinamiento solitario, trasladado a otro lugar, torturado y despojado de cualquier apariencia de vida tal como la conocía.

"Me privaron de agua durante tres días seguidos y venían a golpearme en la espalda tres veces al día. No hicieron preguntas, nada", recuerda Elhouderi.

Después de unas dos semanas, finalmente trajeron al Sr. Elhouderi para interrogarlo y las palizas cesaron en su mayoría.

Fue llevado ante un fiscal y un mes después, a mediados de noviembre de 2020, fue trasladado con uno de sus compañeros, que también había sido detenido, a la prisión estatal de al-Rweimi en el distrito de Ain Zara de Trípoli.

"El día que fuimos a esa prisión, fue como: 'Vaya, somos libres. Aunque estamos en una prisión, al menos estamos en un sistema'".

Antes, bien podrían haber estado "en ninguna parte", dice. “No sabíamos que íbamos a pasar otros 13 meses en esa instalación”.

Elhouderi fue acusado de "violar el sistema secreto de información del ministerio"

En el momento de su detención, Elhouderi trabajaba en el departamento de interpretación y traducción del Ministerio de Asuntos Exteriores desde hacía apenas unos meses.

Un funcionario de altos vuelos con experiencia en TI y derechos humanos, recientemente había sido nombrado jefe del departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), una promoción que terminaría costándole mucho más de lo que valía.

Inicialmente, Elhouderi fue acusado de "violar el sistema secreto de información del ministerio". Los medios de comunicación anunciaron que había sido puesto bajo custodia a mediados de octubre de 2020, trasmitiendo un comunicado de la oficina del Fiscal General que decía que había sido arrestado por los servicios de inteligencia.

Él y su coacusado Sufyan Mrabet, empleado del departamento de TIC del ministerio, fueron acusados posteriormente de "utilizar medios de telecomunicaciones con la intención de obtener secretos de defensa". Walid fue acusado de instalar varias matrices en el servidor del ministerio que estaban vinculadas a un servidor en Francia, donde su padre era embajador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia se negó a comentar sobre el caso.

Mrabet fue detenido casi al mismo tiempo que Elhouderi y, al igual que él, fue liberado en enero de 2022, después de una terrible experiencia que duró unos 15 meses.

Elhouderi describe lo sucedido como una "conspiración"

Elhouderi describe lo sucedido como una "conspiración", acusando al entonces director de ICT, un hombre que dice tiene conexiones poderosas en Trípoli, de estar detrás de los cargos "engañosos", un intento, dice, de evitar que asuma el cargo de jefe de TIC, un puesto que viene con una serie de beneficios que pueden filtrarse a su entorno.

Finalmente, después de meses de cabildeo por parte de su familia, sus abogados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Libia (NCHRL), para la cual Elhouderi solía ser voluntario, el tribunal concluyó que los cargos "no se basaron en hechos ni en la ley, sino que [ resultado] de una mera riña entre compañeros de trabajo".

La absolución también establece que los señores Elhouderi y Mrabet fueron obligados a confesar bajo coacción, fueron sometidos a "coerción física y psicológica" y fueron "secuestrados sin que nadie supiera dónde estaban, obligando a sus familias a ponerse en contacto con la oficina del fiscal general y presentar una denuncia de personas desaparecidas".

También dice que un médico que vio al Sr. Elhouderi descubrió que "tenía múltiples lesiones, específicamente contusiones en el torso, que ocurrieron en el mismo período de tiempo y fueron causadas por una herramienta contundente o una barra de acero".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Libia, la oficina del fiscal general y el exdirector de TIC no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios.

Un testimonio de corrupción e impunidad

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, lo que les sucedió a Elhouderi y Mrabet es más que una simple historia sobre una pequeña rivalidad entre burócratas.

Es un testimonio de una cultura desenfrenada de corrupción e impunidad en un estado que en gran medida ha cedido el poder a la arbitrariedad de los intereses personales y la influencia de las milicias.

En agosto de 2022, la Oficina de Auditoría de Libia dijo que había monitoreado "violaciones" con respecto a los nombramientos consulares y diplomáticos dentro del ministerio, destacando la nominación de personas "fuera del sector de asuntos exteriores". Emitió una serie de recomendaciones, entre ellas "dejar de ampliar la cantidad de destinos" en el extranjero.

Hablando de este fenómeno, Elhouderi describió al ministerio y otras instituciones estatales como una "vaca lechera".

Cuando el Sr. Elhouderi fue interrogado por primera vez alrededor de dos semanas después de su terrible experiencia, su interrogador le decía que tuvo suerte.

"Él me dijo: 'Sabes que realmente tienes mucha suerte. Sufyan está muerto, lo matamos... Pero tú, tienes suerte. Al principio, queríamos enviarte un escuadrón de la muerte'".

"Esto fue después de dos semanas de tortura, con los ojos vendados todo el tiempo. Y así fue como comenzó el interrogatorio. Era la primera vez que alguien me hablaba en dos semanas".

En muchos sentidos, el interrogador de Elhouderi, que estaba fanfarroneando sobre Mrabet, tenía razón. El tuvo suerte.

A principios de 2020, año en que fue detenido, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) dijo que había recibido "docenas de informes de desapariciones forzadas y tortura de civiles, incluidos, entre otros, activistas de la sociedad civil, periodistas , migrantes y funcionarios estatales" por parte de las milicias en el año anterior.

UNSMIL, que Elhouderi dijo que estaba al tanto de su caso, se negó a comentar y dijo que quería "prevenir cualquier daño innecesario" a su personal y sus familias.

"Lo que me pasó es la historia de todos los libios. Mucha gente no habla", dice Elhouderi.

Cuenta la historia de un hombre que conoció en detención que dirigía una cafetería en Qasr bin Ghashir, a unos 20 km (12 millas) al sur del centro de Trípoli , a quien presuntamente atraparon con dinares emitidos por el banco central del este, donde una administración rival se basa - en su caja registradora.

"Cuando cerró la tienda ese día, tenía unos 100 o 200 dinares del este, de unos 2.000 dinares. Por eso fue acusado. Pero nunca fue llevado ante el fiscal, y su familia no tenía idea de dónde estaba". ."

"Algunas personas murieron allí... Algunas habían estado allí durante cinco o seis meses. Nunca fueron llevados ante un tribunal. Nadie sabía dónde estaban", dice Elhouderi.

Elhouderi reconoce su entorno privilegiado. Y, sin embargo, incluso con todas sus conexiones, le tomó más de un año ser finalmente absuelto.

Meses después de su liberación, ni Elhouderi ni Mrabet han sido reintegrados al ministerio, ni han recibido ningún tipo de compensación.

Aún así, Elhouderi pone cara de valiente: “Cuando pasas por lo que pasamos, algunas personas no salen de eso. Son solo una sombra, un remanente de su personalidad que les queda en el cuerpo… Estar viva es un milagro para mí”.

