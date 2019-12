Dentista sacó muela de paciente usando una patineta fue demandado por negligencia

El odontólogo de Anchorage, Alaska, Seth Lookhart, ha sido demandado por una paciente que descubrió que fue víctima de una práctica negligente sin su consentimiento y es que resulta que el dentista compartió con conocidos una grabación que hizo en julio de 2016 donde se deja ver sobre una patineta electrica mientra saca una muela a una paciente sedada.

La paciente completamente sedada es Veronica Wilhelm, quien en julio de 2016 acudió a que le extrajeran la muela pero Lookhart tomó la oportunidad para realizar lo que catalogó como una “hazaña” el cual según él era un "nuevo estándar de atención".

Por su parte la mujer dijo que este procedimiento fue hecho sin su consentimiento, por lo que ahora el odontólogo afronta cargos por prácticas médicas ilegales. De hecho Wilhelm dijo “si hubiera estado despierta y consciente rechazaba la práctica del médico. Hubiera dicho: ¡Demonios, no! No, eso no es profesional, es una locura".

¡Qué loco!! Operó a una paciente sobre una patineta eléctrica pero se quedó sin licencia médica.

MÁS DELITOS

Pero el caso no acaba allí, resulta que Lookhart además de la demanda de la joven Wilhelm también tiene unas 17 acusaciones por fraude, ya que ha practicado intencionalmente procedimientos innecesarios a pacientes del programa estatal de seguros, Medicaid, su motivo fue para reembolsarse 1,8 millones de dólares del estado, en el 2016.

Y es que el odontólogo anestesiaba por vía intravenosa a pacientes que recibían asistencia del gobierno, pues la sedación por vía intravenosa es generalmente más costosa y Medicaid paga alrededor de 170 dólares por solo unos 15 minutos de procedimiento, por ello Lookhart logró obtener casi un tercio de todas las facturas de 57 dentistas en todo Alaska.

Cabe destacar, que a Lookhart ya le ha sido retirada su licencia de odontólogo por lo que no podrá ejercer como tal y además ahora se encuentra en proceso judicial.