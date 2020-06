Demócratas piden investigar a Trump sobre retirar beneficios a “DREAMERS”

Los demócratas están pidiendo una investigación sobre la administración Trump sobre la razón de negando a los beneficiarios de DACA préstamos de vivienda y otros apoyos del gobierno federal

Un grupo de demócratas en el Congreso está pidiendo al inspector general de la agencia federal de vivienda que investigue por qué los funcionarios federales de vivienda le han dicho a los prestamistas que nieguen a los beneficiarios de DACA préstamos hipotecarios financiados por el gobierno, y por qué los funcionarios de la agencia engañan al Congreso y al público sobre la política.

Una carta que hizo la solicitud al Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Oliver Davis, fue firmada por 13 Senadores y 32 Demócratas de la Cámara, encabezados por el Senador Bob Menéndez, Rep. Pete Aguilar y Rep. Juan Vargas Viene en respuesta a un informe que reveló que los funcionarios del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano hicieron un cambio de política para excluir a los inmigrantes llamados “DREAMERS” que son beneficiarios de DACA de los préstamos para viviendas asegurados por la Administración Federal de Vivienda y el por qué negaron que hubo un cambio en el público al congreso.

Este es otro ejemplo de cómo la Administración Trump hace todo lo que esté a su alcance para intimidar y excluir a inmigrantes. Que @HUDgov haya cambiado su política para no dar préstamos hipotecarios con garantía federal a beneficiarios de #DACA es cruel e inmoral. https://t.co/DCWY0mdow6 — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) June 5, 2020

"Específicamente, nos preocupa que HUD haya impuesto una política nueva, no pública y legalmente errónea que prohíbe la emisión de préstamos asegurados por la FHA a los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y mintió al Congreso la implementación y cumplimiento de esta nueva política". Ellos escribieron en la carta.

Inicialmente informó que a los beneficiarios de DACA y a sus prestamistas hipotecarios se les dijo que ya no eran elegibles para el programa, al que habían podido acceder durante años hasta que la administración Trump se movió para rescindir DACA en 2017.

En varios casos el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, y otros funcionarios de vivienda aseguraron a los miembros del Congreso en audiencias públicas y en reuniones privadas que no había habido cambios en las políticas.

“Los hechos son claros: los funcionarios de HUD implementaron un cambio secreto de política para discriminar a los receptores de DACA. HUD no reveló este cambio públicamente y tergiversó que se había producido un cambio en la política en audiencias del Congreso, respuestas de cartas y sesiones informativas al personal del Congreso ", dijo Menéndez en un comunicado el lunes.

"Esto es incorrecto e inaceptable". Estamos solicitando que el Inspector General de HUD investigue posibles violaciones de la ley federal y no revele este cambio de política al Congreso ", dijo Menéndez.

“Nadie estaba al tanto de ningún cambio que se hubiera hecho a la política. Estoy seguro de que tenemos muchos “DREAMERS” beneficiarios de DACA que tienen préstamos respaldados por la FHA ”, dijo durante un testimonio ante un comité de la Cámara en abril del año pasado, mucho después de que los correos electrónicos filtrados muestran que los funcionarios de la agencia habían decidido excluir a DACA

"Es inaceptable que la Administración Trump cambie en secreto las reglas para evitar que los beneficiarios de DACA logren el sueño de ser dueños de una casa". Es igualmente inaceptable que el Secretario de HUD le mienta al Congreso sobre las prácticas discriminatorias de vivienda de la Administración Trump ", dijo Aguilar en un comunicado.

En diciembre de 2018, Sens. Menéndez, Cory Booker y Catherine Cortez-Masto escribieron a los funcionarios de HUD preguntando por qué los funcionarios federales de vivienda les dijeron a los prestamistas que negaran a los beneficiarios de DACA préstamos de vivienda respaldados por el gobierno.

Respondiendo a esa carta, el subsecretario de Relaciones Intergubernamentales y del Congreso de HUD, Len Wolfson, escribió: “El Departamento quiere dejar muy claro que no ha implementado ningún cambio de política durante la Administración actual, ya sea formal o informal, con respecto a la FHA requisitos de elegibilidad para los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). HUD tiene una política de larga data con respecto a la elegibilidad para personas que no son estadounidenses. ciudadanos sin residencia legal. Esas políticas no han sido alteradas ".

En otro intercambio de cartas, Wolfson escribió en julio del año pasado que HUD "no ha implementado ningún cambio de política durante la Administración actual con respecto a los requisitos de elegibilidad de la FHA para los beneficiarios de DACA".

"HUD eligió excluir a los compradores de viviendas legales del acceso a préstamos de vivienda respaldados por la FHA", dijo Vargas. Los “DREAMERS se ganaron el derecho de comprar una casa como participantes que pagan impuestos en la fuerza laboral de nuestro país".

En su carta al Inspector General el martes, los demócratas señalaron las respuestas de Wolfson, el testimonio de Carson y los documentos internos y correos electrónicos que muestran que se tomó una decisión específica para interpretar un requisito de residencia legal para los préstamos para excluir a los beneficiarios de DACA.

"El cronograma y los documentos anteriores demuestran lo que creemos que fue un cambio de política sin un razonamiento legal sólido e inequívoco, sin una oportunidad para la opinión pública bajo la Sección 553 de la APA, y sin comunicación a los prestamistas y al Congreso aprobados por la FHA".