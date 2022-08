Demandan a funeraria porque salió un gusano del ojo de su hija durante funeral

Una familia de Brooklyn demandó a una funeraria por no cuidar de forma adecuada el cuerpo de Regina Christophe, de 37 años. Afirmaron que un gusano salió de uno de los ojos de la mujer fallecida durante el funeral con ataúd abierto.

Su madre Chantel Jean argumenta que la funeraria McManus Funeral Home en Brooklyn, Nueva York, no se ocupó de sus restos después de recibir el cuerpo por parte del médico forense el 28 de junio, cuatro días después de su muerte.

“Parecía que su cara estaba hundida. Parecía que se quemó, como piel falsa, y era como si se derritiera de su cara. Un gusano salió de su ojo”, dijo.

En La Verdad Noticias se dio a conocer otro caso donde fueron retirados más de cien gusanos parásitos del estómago de un hombre.

El cuerpo de la difunta no habría recibido cuidados adecuados

La familia solicitó una fecha para el funeral dos semanas después de que murió mientras dormía el 24 de junio.

La madre aclaró que no vio el cuerpo de su hija durante dos semanas: "me dijeron que no podía verla la primera vez porque estaba desnuda”, comentó. “Estuve de acuerdo. La segunda vez, no la habían maquillado”.

Vio el cadáver por primera vez el día del funeral, cuando decenas de familiares habían viajado a Brooklyn desde Florida. Sin embargo, las personas que se suponía que iban a estar allí para celebrar su vida se fueron debido a la forma en que se veía el cuerpo en el ataúd y el hedor..

La familia solicitó una fecha para el funeral dos semanas después de que murió mientras dormía el 24 de junio. Jean le comentó a CBS New York que su hija estaba tan irreconocible que sacaron el ataúd de la habitación.

"Estaba muy descompuesto. Era un hedor terrible, su vestido estaba sucio. Mancharon con mucho maquillaje el vestido blanco. Tenían una bolsa de basura alrededor de su cuello, una negra. Tenían dos bolsas alrededor de sus pies, ya sabes, como para decir que ella era basura”.

Te puede interesar: Hombre guatemalteco sobrevive con un gusano dentro de su cerebro por 20 años.

Funeraria tuvo 11 días el cadáver de la enfermera de Brooklyn

Tras las declaraciones de los familiares de Regina, la funeraria que estuvo a cargo de su servicio compartió un comunicado en donde destacaron los siguientes puntos:

la familia de la enfermera se comunicó con ellos 4 días después de su muerte les solicitaron que el funeral se llevará a cabo 11 días después de que solicitaron sus servicios

Por lo que mencionaron que se trató de un caso difícil, y que sí les habían comunicado a sus familiares el estado en el que se encontraba el cuerpo.

“Este fue un caso bastante difícil, e hicimos nuestro mejor esfuerzo para prepararla en el tiempo solicitado por la familia, y les informamos sobre su condición antes del día de los servicios”.

En tanto, el propietario de la funeraria, Anthony Tenga ha declarado que lamenta lo ocurrido, y solicitó a la madre de Christophe que lo perdone.

“No sé qué decirte. Díganle que siempre rezaré por ella. Quiero el perdón primero y lo necesito, y si ella no me lo da, estoy bien con eso".

Mientras que al descifrar los motivos que causaron las malas condiciones del cuerpo, el propietario de la funeraria dijo que pudo ser causa de diferentes factores, entre ellos el calor.

Pese a las explicaciones de la funeraria, la familia de la mujer continúa con la batalla legal en su contra, pues tras gastar cerca de 6 mil dólares en el servicio, esperaban que su hija recibiera un funeral digno.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram