Demanda a hospital tras dar a luz en silla; su bebé se fracturó el cráneo en Brasil

Una mujer demandó a un hospital de Brasil luego de dar a luz a su bebé en una silla, lo que provocó que el recién naciera se cayera y se fracturara el cráneo.

Medios locales indicaron que tras golpearse el bebé sufrió un trauma craneoencefálico severo, por lo que tuvo que recibir once puntos de sutura a minutos de nacer. De acuerdo con la madre, ella decidió ir al centro médico después de presentar fuertes dolores, pero no recibió la atención adecuada.

“Tomaron mi expediente y me remitieron a un triage, pero solo me midieron la presión arterial y me pidieron que esperara”, indicó. Además reveló que los médicos no le hicieron ningún examen de tacto, ni la revisaron para ver cuánto de dilatación tenía.

El bebé nació mientras ella esperaba sentada

El bebé sufrió un trauma craneoencefálico severo

La mujer tuvo que quedarse sentada mientras esperaba ser atendida, pero los minutos pasaron y el pequeño nació de forma inesperada. Lamentablemente el bebé al ser expulsado del vientre de su madre se cayó y se golpeó la cabeza, por lo que requirió varios puntos de sutura.

Pese al lamentable incidente que pasó el bebé él solo duró hospitalizado una semana, pues los médicos lo han dado de alta. Ahora sus padres esperan que el golpe no le provoque secuelas en el futuro.

Tras lo ocurrido la mujer ha demandado al hospital y las autoridades ya están investigando el caso por presunta negligencia médica, pues pese a que ella acudió al hospital para ser atendida, dio a luz sentada en una silla y su bebé sufrió un gran golpe.

¿Cuál es el sistema de salud en Brasil?

El país tiene un Sistema Único de Salud

El país de Brasil tiene un Sistema Único de Salud (SUS), es un sistema público, universal y gratuito, financiado por los impuestos, hoy tiene 190 millones de personas aseguradas, el gasto anual es de 54 billones de dólares 3, su marco legal se rige mediante la Ley 8080 de 1990, el sistema de salud está integrado por el Ministeriode Salud, las Secretarías de Salud estatales y locales, la provisión de los servicios se realiza mediante hospitales públicos y hospitales privados

