Delegación de Joe Biden viajará a México para trata la crisis migratoria

Ante la crisis migratoria que se vive en la frontera de Estados Unidos con México, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló este lunes que una delegación de alto nivel estadounidense se reunirá el ptóximo martes con el gobierno mexicano para analizar el creciente fenómeno migratorio y la cooperación para el desarrollo.

A través de su cuenta de Twitter, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco indicó: “El día de mañana (martes), recibiremos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la visita de una delegación de alto nivel de Estados Unidos”.

Añadió que el pricipal tema a tratar será la cooperación para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, así como para reforzar conjuntos por una migración “segura, ordenada y regular”.

Según lo revelado por el funcionario de la SRE, el reciente nombrado Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, y Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos también acudirán al encuentro.

Crisis migratoria en la frontera.

Gobierno de Joe Biden en “jaque” por crisis migrante

Como hemos informado anteriormente en La Verdad Noticias, Norteamérica vive una creciente ola migratoria hacia Estados Unidos desde la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.

Y es que el gobierno de Joe Biden enfrenta una presión cada vez mayor sobre su estrategia en la frontera entre Estados Unidos y México y los intentos de su administración de abordar el creciente número de migrantes que intentan cruzar a diario hacia el país estadounidense.

En días recientes, el presidente pidió a los migrantes no ir a Estados Unidos, ante la crisis migratoria por la que enfrenta el país. En una entrevista para ABC, Joe Biden declaró con certeza: “Puedo decir con bastante claridad: no vengan...”Estamos en el proceso de instalarnos, no abandonen su pueblo, ciudad o comunidad”.

