Dejan zarpar a petrolero iraní que Estados Unidos pretendía dejar en aguas del Peñón

El Tribunal Supremo de Gibraltar permitió que el petrolero iraní Grace 1 dejara las aguas del Peñón, pese a que Estados Unidos había pedido seguir reteniendo.

Cabe mencionar que el buque Grace 1 llevaba un más de un mes bloqueado debido a que fue acusado de transportar petróleo iraní a Siria, lo que significa una violación del embargo de la Unión Europea.

El hecho que se le permita al petrolero zarpar, es la última de una serie de acciones ofensivas entre Irán y Estados Unidos en los últimos meses, que alimentan el riesgo de una escalada bélica en el golfo Pérsico.

Resulta que Fabian Picardo, ministro principal,decidió levantar la orden de detención del buque, es por ello que el tribunal ha entendido que el buque "ya no está sujeto a detención". En la argumentación es que el Gobierno de Gibraltar asegura que tenía pruebas documentales de que el Grace 1 se dirigía hacia Siria cuando fue apresado, sin embargo este no destacaría en Siria, aun así no está claro cuándo zarpará el barco, ni si Estados Unidos enviará formalmente la petición al tribunal.

Recordemos que el buque petrolero iraní fue apresado el pasado 4 de julio por los marines reales británicos y las autoridades portuarias gibraltareñas y fue acusado de llevar 2,1 millones de barriles de crudo iraquí a Siria.

Por su parte Teherán negó toda acusación e incluso señaló que los británicos estaban realizando un acto de "piratería" al retener el carguero, capturado, según su versión, en aguas internacionales.

Después de ello al transcurrir dos semanas, Irán respondía apresando en el estrecho de Ormuz dos petroleros, uno con bandera británica y otro con bandera de Liberia pero operado también por una compañía de Reino Unido, de los cuales uno aún permanece en manos iraníes.

Sin embargo con la liberación del Grace 1 se podría liberar de igual forma al Stena Impero y contribuir a la normalización de la navegación comercial en el golfo Pérsico.

Sin embargo las capturas ha elevado la tensión entre Irán y Occidente, debido a una serie de ataques a otros petroleros en el golfo de Omán, en los meses de mayo y junio, de los que Washington responsabiliza a Teherán.