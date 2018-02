Dejan todo para navegar por el mundo y su barco se hunde al segundo día

Una pareja que vendió todas sus posesiones para navegar alrededor del mundo ha perdido todo después de que su barco se hundiera en dos días. Tanner Broadwell y Nikki Walsh partieron el lunes en la aventura, pero ha durado mucho menos de lo que esperaban.

El pasado miércoles, los servicios de emergencia fueron llamados tras las informaciones de un barco volcado en el Golfo de México, cerca de Madeira Beach. El barco, de 8 metros y medio, golpeó algo y se hundió.

Aunque la pareja y su cachorro, Remy, consiguieron salir por su propio pie y sin lesiones, todas sus pertenencias se hundieron junto al barco.

"No podemos renunciar a nuestros sueños"

Según explicaron a 'Tampa Bay Times' tras el suceso, planeaban escapar de la vida moderna en el velero después de dejar Breckenridge, en Colorado, el año pasado. Ahora Broadwell lamenta que no tienen trabajo, ni ahorros ni adónde ir:

Vendí todo lo que tenía para hacer esto y perdí todo en cuestión de 20 minutos". Sin embargo, mantiene la esperanza: "No me voy a rendir ahora, voy a conseguir otro barco. No podemos renunciar a nuestros sueños".