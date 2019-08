Dejan abandonada a una recién nacida en una bolsa de plástico en Murcia, España

Una vecina de la localidad de Torre Pacheco, Murcia se encontró a una bebé recién nacida que fue abandonada en el interior de una bolsa de plástico en el portal de una vivienda del municipio, según informan fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso e intenta localizar a la madre.

La mujer que localizó a la bebé informó que cuando llegó a su casa la pequeña se encontraba en la puerta. "No sabía si estaba viva, soñando o despierta. Yo he pensado: no tengo hijas, es mi cumpleaños, vaya regalo que me han hecho", dijo.

Encuentran en bolsa de plástico a una bebé que tenía unas pocas horas de vida.

Al lugar de los hechos se presentó una ambulancia del servicio de Urgencias del Servicio Murciano de Salud (SMS), que ha trasladado a la pequeña al Hospital Los Arcos del Mar Menor, en Pozo Aledo (San Javier), donde permanece en observación, aunque se encuentra en buen estado.

La recién nacida aún tenía el cordón umbilical, por lo que tuvo que ser atendida por los sanitarios y llevada al hospital para hacerle un examen más específico.

Hasta el momento se sabe que la menor fue encontrada alrededor de las 13.45 horas cuando el ‘1-1-2’ recibía la llamada alertando de la presencia del bebé, con, al parecer, apenas horas de vida.

"Estaba súper tranquila, yo creo que tenía muy poquitas horas de vida. Llevaba una bolsa con ropa. Iba toda mojada, porque no llevaba pañal. No llevaba nota. Ropa sí, llevaba hasta unos zapatitos de tela", ha explicado la mujer que la ha encontrado.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Por su parte la Guardia Civil, se ha hecho cargo de la investigación, sin embargo se cree que la madre no tenía intención alguna de hacer daño a la recién nacida, sino que se trataba de una joven en situación de vulnerabilidad. Pero pese a eso la mujer, cuya identidad se desconoce, podría enfrentarse a un delito de abandono de menores.

Te puede interesar: Bebe fue abandonada en el drenaje y unos perritos la salvan (VIDEO VIRAL)

Cuando le den el alta, la menor pasará a disposición de la Consejería de Familia y se iniciará el trámite administrativo de acogida.