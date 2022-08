Declaran estado de emergencia en Mississippi ante inundaciones masivas.

Un estado de emergencia está vigente en Mississippi ya que las autoridades anticipan inundaciones potencialmente importantes debido a la crecida del río Pearl antes de lo esperado, dijo el gobernador Tate Reeves el sábado.

"Esperamos que el Pearl alcance una cresta de 36 pies el domingo por la noche o el lunes temprano en el área de Jackson unas 24 horas antes de lo previsto inicialmente", dijo Reeves durante una conferencia de prensa. "Si eso sucede, las calles se inundarán. Los negocios se inundarán. Mi administración y los de la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi están monitoreando la situación de cerca".

Preocupación en Mississippi por el posible aumento del río Pearl.

El río, a partir del sábado, tenía 34,63 pies, dijeron los funcionarios meteorológicos. El hidrólogo principal del Servicio Meteorológico Nacional, Marty Pope, dijo que se esperaban tormentas eléctricas dispersas hasta el martes, "lo que podría aumentar nuestras precipitaciones en la parte sur del estado".

"Esta será una situación de inundación a largo plazo", dijo. "Puede esperar agua alta en la ciudad durante al menos cinco a siete días antes de que ocurra una reducción significativa".

Reeves dijo que la declaración de emergencia estará vigente para las áreas que se vieron afectadas por inundaciones severas en 2020 o que pueden verse afectadas con el evento pendiente. Dijo que la declaración permitirá que el estado ayude mejor a los gobiernos locales y descargue ayuda de emergencia cuando sea necesario.

"Debido a que no somos ajenos al clima severo y las inundaciones, esto nos prepara aún más para responder si es necesario durante los próximos días", dijo Reeves.

Aunque no se han ordenado evacuaciones obligatorias, el gobenador de Mississippi y otros funcionarios alentaron encarecidamente a los residentes a "salir" si es necesario.

El gobernador reconoció que era difícil determinar si era necesario evacuar.

"Es realmente difícil imaginar que el agua suba cuando sales a tu porche y no ves agua hoy y miras hacia arriba y ves el sol. Pero, el hecho de que no sea probable que tu casa se inunde no significa que no debas evacuar. Si estás en un área más alta... necesitas evaluar y ser capaz de sostenerte durante al menos tres días o decidir salir".

"No puedo exagerar lo importante que es tomar medidas ahora", dijo Reeves. "Abastécete ahora si te vas a quedar. Empaca si te vas. Hacerlo puede ayudarte a proteger tu propia vida y la de tu familia".

Stephen McCraney, director ejecutivo de la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi, señaló que los eventos de 2020 deberían ser el punto más alto de los residentes si sufrieron inundaciones ese año.

"Hay una cantidad limitada de luz del día desde ahora hasta el anochecer del domingo para tratar de prepararse si planea salir", dijo.

El gobernador de Mississippi abrió un refugio para los necesitados.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, él y Reeves instaron a las personas que sufrieron inundaciones hace dos años a informar a los nuevos vecinos que podrían no estar al tanto de lo que podría suceder.

"Hágales saber para que puedan prepararse si es necesario", dijo.

McCraney dijo que las tormentas constantes de este mes ya han afectado 45 hogares en el estado hasta el momento, 13 negocios y al menos 55 carreteras en varios condados, incluidos Hines, Rankin y Roberson, así como la ciudad de Jackson. Animó a los turistas a evitar las inclinaciones a hacerlo.

"La gente tiene 24 horas o menos para recuperarse a sí mismos, sus cosas, sus mascotas... para sacar sus vidas de peligro", dijo McCraney. "Necesitamos las carreteras al igual que las personas que intentan salir, así que manténganse alejados".

Hasta ahora, dijo Reeves, se ha abierto un refugio para los necesitados. Está ubicado en la Academia de Entrenamiento de Policía de Jackson y está siendo operado por la Cruz Roja de Estados Unidos.

