Decisión en Quebec sobre velo podría llegar a la Corte

Redacción Web/ Diario la Verdad

Francia prohibió en 2010 el uso de velos que cubran el rostro en espacios públicos.

Un, que a partir de 2018 prohibiría dar servicios públicos a las mujeres que cubran su rostro con un velo,. Tan pronto se supo de la votación en el cuerpo legislativo quebequense, s; una de ellas denunció que su suegra, quien usa velo, no podría seguir atendiéndose su tratamiento en el hospital.Desde ahora diversos, que fue aprobado la semana pasada y que prohíbe que una persona con el rostro cubierto provea o reciba un servicio público, que incluye también el transporte público.El propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó que ningún gobierno debe indicar a las mujeres cómo deben vestirse. Por su parte, el gobernador de Quebec, Philippe Couillard, dijo que el “Bill 62” tiene que ver con la seguridad y para poder identificar más adecuadamente a las mujeres que requieren un servicio público.ParaLa Asamblea Nacional de la provincia francófona de Canadá aprobó la semana pasada por 66 votos contra 51 una propuesta de ley que afectaría mayoritariamente a las mujeres musulmanas, que no podrían recibir servicios públicos a menos que descubran su rostro. Canadá, un país multicultural abierto a la migración, hace sólo un año recibió a 40 mil refugiados sirios para dar respuesta inmediata a la crisis de refugiados en la región. Sin embargo, en Quebec se ha criticado el uso del velo islámico, conocido como niqab, que cubre casi todo el rostro de las mujeres musulmanas, quienes lo defienden como parte de su religión. La Carta de Derechos y Libertades de Canadá respeta la libertad de religiones, siempre y cuando su práctica no afecte los derechos humanos. Tanto en el Parlamento Federal como en las estaciones de policía es común ver a los hombres de la India que practican la religión sin portar su turbante.