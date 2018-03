Decide tomarse unos días libres por su salud mental y su jefe la felicita

Redacción Web/ Diario la Verdad

ESTADOS UNIDOS.- Madalyn Parker, una mujer que trabaja como desarrolladora web en una empresa de Michigan, escribió un correo electrónico a su jefe para pedirle un descanso de unos días por su "salud mental".

"Hola equipo. Me tomo libres hoy y mañana para centrarme en mi salud mental. Espero regresar la semana que viene descansada y al cien por cien", decía la joven en su correo electrónico.

Sin embargo, lo que ella no esperaba era la respuesta que obtuvo de su jefe. "Cuando tu jefe responde a tu correo automático que dice que te tomas unos días libres por salud mental y reafirma tu decisión", decía la joven en su cuenta de Twitter en una publicación que acompañaba de una captura del e-mail de su jefe.

"Hola Madalyn, quería agradecerte personalmente que me envíes correos así. Cada vez que lo haces, utilizo esto para recordar la importancia de usar días de enfermedad para la salud mental. No puedo creer que esto no sea todavía una práctica normal en todas las empresas. Eres un ejemplo para todos nosotros a la hora de enfrentar el estigma y así demos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo", contestó su superior.

La respuesta rápidamente fue compartida en las redes sociales, donde el tuit de la joven recibió cerca de 43.000 'Likes' y más de 15.000 retuits.