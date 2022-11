Decepcionados del Tri, aficionados mexicanos rematan sus boletos en Qatar. Foto: record.com

Con los ánimos caídos, luego de la derrota de 2-0 contra Argentina, son pocos los aficionados mexicanos que le tienen fe al Tri en este próximo encuentro con la Selección de Arabia Saudita en el Mundial de Qatar y decidieron no asistir al partido para aprovechar el tiempo y conocer un poco la ciudad, ¡no habrá aztecas en la tribuna!

En La Verdad Noticias queremos decirte que el encuentro se llevara a cabo en el estadio Lusail, este 30 de noviembre y los boletos pueden alcanzar el precio de 25 mil pesos mexicanos por persona en la mejor ubicación del complejo, aunque puedes encontrarlo hasta en 14 mil pesos mexicanos.

Hace poco te contamos que hinchas árabes fueron albureados por aficionados aztecas, pero ahora te decimos que a pesar de los intentos de la afición mexicana por animar a su selección, el desempeño de los jugadores no fue el esperado y no dudaran en señalar culpables luego del próximo partido.

Mexicanos venden sus boletos en Qatar

La Selección Mexicana brillo por su pobre actuación en los últimos encuentros, a pesar de tener talentos entre sus filas, el equipo parece no estar coordinado y las críticas no se hicieron esperar hacia el “Tata” Martino, pues los hincha no tiene grandes esperanzas de salir victoriosos en el encuentro contra Arabia Saudita, lo que significa la eliminación definitiva.

Debido a esta situación, se pueden encontrar en varios grupos de Facebook boletos a precios rebajados, qué mexicanos están poniendo a la venta para recuperar un poco de su dinero y aprovecharlo en viajar y conocer mejor las ciudades y atracciones turísticas que el país ofrece a los visitantes.

¿Qué pasa si México le gana a Arabia Saudita en Qatar?

En caso de que el encuentro termine en un empate o derrota de la selección mexicana, esta quedaría automáticamente fuera del mundial, pero si llegara a ganar, tendría que ser con 3 tantos y esperar a que argentina le gane a Polonia para poder aspirar al segundo lugar del grupo y asegurar su pase.

