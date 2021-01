Decenas de ancianos MUEREN en asilo, antes de recibir segunda vacuna COVID-19

Decenas de residentes de hogares de ancianos han muerto con Covid-19 antes de recibir su segunda dosis de la vacuna, lo que ha provocado alarma en Reino Unido.

Los médicos están pidiendo que el intervalo de vacunación en el Reino Unido se reduzca a la mitad en medio de la preocupación de que los residentes de hogares de ancianos estén muriendo antes de recibir su segunda inyección.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, la política actual del Gobierno, aprobada por Boris Johnson, significa que los pacientes reciben su segunda dosis de la vacuna hasta 12 semanas después de la primera. Esto permite que la vacuna inicial llegue a tantas personas como sea posible, dijo el profesor Chris Whitty.

Pero los jefes de atención social ahora advierten que "docenas" de residentes de hogares de ancianos están muriendo con el virus antes de que puedan recibir su segunda vacuna, informa Sunday People.

Una fuente le dijo a la publicación: "Hasta que lleguemos al final del porcentaje de inmunidad que realmente obtenemos en promedio, estamos apostando".

El número de muertes en hogares de ancianos vinculados a Covid-19 en la última semana fue el más alto registrado desde mayo. Algunas de las muertes habían recibido la primera dosis de la vacuna Covid-19 en diciembre y estaban esperando su segunda dosis.

Se produce cuando la Asociación Médica Británica (BMA) pidió que el intervalo de vacunación se cambiara a seis semanas, afirmando que la brecha de 12 semanas se estaba volviendo "difícil de justificar".

El Dr. Chaand Nagpaul, presidente del consejo de la asociación, dijo: “La mayoría de las naciones del mundo se enfrentan a desafíos similares a los del Reino Unido al tener un suministro limitado de vacunas y también desean proteger a su población al máximo. Pero ninguna otra nación adoptó el enfoque del Reino Unido".

También le dijo a la BBC: “Obviamente, la protección no desaparecerá después de seis semanas, pero lo que no sabemos es qué nivel de protección se ofrecerá [después de ese punto]. No deberíamos extrapolar datos cuando no los tenemos".

El temor de que una nueva cepa del virus, más infecciosa, también pueda ser más mortal, también ejerce presión sobre Johnson para que cierre el intervalo entre las dos dosis. Los científicos estiman que la nueva variante de Covid puede ser hasta un 70% más contagiosa y hasta un 30% más mortal.

Sir Patrick Vallance declaró que si 1,000 hombres de 60 años se infectaran con la variante anterior, se esperaría que aproximadamente 10 de ellos murieran, pero con la nueva cepa esto podría aumentar a 13.

Un portavoz del Departamento de Salud dijo: "La decisión de cambiar los intervalos de dosificación de la vacuna siguió a una revisión exhaustiva de los datos y estuvo en línea con las recomendaciones de los cuatro directores médicos del Reino Unido, ya que ambas vacunas brindan un alto grado de protección después de la primera dosis.

"La protección después de la dosis uno tarda hasta tres semanas en activarse y aún no se conoce el impacto en la transmisión, por lo que es vital que las personas sigan tomando precauciones".

