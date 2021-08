“Debí ponerme la maldita vacuna”; dice padre de 5 antes de morir por COVID-19

Mike Dupreez de La Vegas, Estados Unidos, es una de las últimas víctimas del COVID-19 en el país; el hombre había decidido esperar para aplicarse la vacuna contra el coronavirus solo para lamentar esa decisión cuando fue hospitalizado por la enfermedad.

“Solo tenía 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen papá. No puedes decir que soy joven y no me afectará porque sí lo hará”, dijo su prometida Jessica DuPreez tras dar a conocer la muerte de “Big Mike” el pasado 29 de julio.

Tras contraer coronavirus, Mike le envió un mensaje de texto a su prometida mientras estaba en el hospital que decía: "Debería haberme puesto la maldita vacuna". En febrero, Estados Unidos celebró 75 millones de vacunados contra COVID-19.

¿Por qué Milke Dupreez no se vacunó?

Milke Dupreez falleció tras varios días hospitalizado por coronavirus

Según explicó la prometida del occiso, “queríamos esperar un año desde el lanzamiento (de las vacunas) para ver qué efectos tenía la gente, pero nunca hubo intención de no ponérsela”, mientras que en el resto de EE.UU., tiene vacunas de sobra y la gente se niega a vacunarse.

“Estaba en el hospital visitando a Mike y contándole todo sobre el día de nuestros hijos y cómo todos lo apoyaban. Sus números se derrumbaron y no pudieron volver a subirlos”; los médicos entubaron y sedaron al hombre pero no lograron salvar su vida.

¿Qué vacunas de COVID-19 se están administrando en los Estados Unidos?

Campaña de vacunación en EE.UU se intensificará

Como te informamos en La Verdad Noticias, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado el uso de emergencia de tres vacunas contra el coronavirus en todo Estados Unidos, la Pfizer/BioNtech, Moderna y Johnson & Johnson.

Tras el aumento de contagios en el país, Joe Biden se comprometió a llevar la vacuna contra COVID-19 de “puerta en puerta”, para así prevenir la propagación del coronavirus y su temible variante Delta.

