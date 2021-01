“Debe ser condenado” Papa Francisco habla de disturbios en Capitolio de EE.UU.

El Papa Francisco le dijo a una emisora italiana que estaba "asombrado" por el ataque de la mafia en el Capitolio de los Estados Unidos debido a las tradiciones democráticas de los Estados Unidos.

El Papa dijo en una entrevista, con la emisora privada Mediaset, que saldrá al aire el domingo 10 de enero que incluso "en la realidad más madura, siempre hay algo que no funciona, gente que toma un camino contra la comunidad, contra la democracia y contra el bien común."

Lo que opina el Papa Francisco de disturbios en Capitolio

En un breve extracto publicado en el sitio web de Mediaset el sábado, el Papa Francisco dijo: "Gracias a Dios, esto explotó" a la luz "para que se pueda ver, para que pueda remediarse".

El Papa Francisco lamentó los disturbios en el Capitolio de EE.UU

"Esto debe ser condenado, este movimiento, independientemente de las personas" involucradas, dijo sobre los disturbios y la violencia en Capitol Hill el miércoles.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, los partidarios furiosos por la derrota electoral del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso estaba ultimando la victoria del presidente electo Joe Biden, creyendo las falsas afirmaciones de Trump de una elección amañada. Murieron cinco personas, incluido un oficial de policía.

TE PUEDE INTERESAR: Manifestantes pro Trump toman el Capitolio de EE.UU.; declaran toque de queda

“La violencia siempre es así, ¿no?” Dijo el pontífice. “Ninguna población puede presumir de no haber tenido un día un caso de violencia. Sucede en la historia. Pero hay que entender bien, para no repetirlo, aprender de la historia, aprender que los grupos, que no están bien integrados en la sociedad, tarde o temprano tendrán estas erupciones de violencia”.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.