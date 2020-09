Debate presidencial Trump vs Biden: Todo lo que debes saber

Donald Trump y el nominado demócrata Joe Biden se enfrentarán cara a cara en el escenario del debate este martes por la noche en una carrera a muerte por conseguir votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2020.

El debate, que es el primero de tres entre Trump y Biden, se llevará a cabo en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland a las 9 p.m., con Chris Wallace de Fox News como moderador.

Los candidatos estarán muy separados, en un esfuerzo por poner en práctica medidas de seguridad en medio de la pandemia de coronavirus.

El debate tendrá un público de menos de 100 personas a las que se les harán pruebas.

Wallace iniciará el debate, con seis segmentos de 15 minutos sobre temas que ha elegido. Los temas que se cubrirán son: Los registros de Trump y Biden; La Suprema Corte; Coronavirus; La economía; Raza y violencia en nuestras ciudades; La integridad de las elecciones, según la Comisión de Debates Presidenciales, una organización bipartidista sin fines de lucro que lidera el evento.

¿Seguirá Biden al día?

No sorprende que Trump haya calificado constantemente a Biden de "tonto", senil e incompetente desde que el exvicepresidente anunció su candidatura presidencial.

El mandatario republicano ha desafiado a su oponente político a que se someta a una prueba de drogas antes del debate y ahora solicita que se examinen los oídos de Biden en busca de dispositivos electrónicos antes de subir al escenario del debate, según Fox News.

Sin embargo, los asesores del presidente temen en privado que estos comentarios vuelvan a morder a Trump, ya que ha puesto las expectativas de desempeño de Biden tan bajas que cualquier declaración coherente o respuesta contundente podría hacerle ganar la noche.

Biden, de 77 años, fracasó durante sus presentaciones en el debate de las primarias demócratas. Hablaba muy apresurado o tropezaba con las palabras, lo que provocó que diera respuestas confusas, poco claras e inconsistentes.

A pesar de ganarse la reputación de ser torpe en el escenario, Trump ha reconocido que Biden puede tener una ligera ventaja, ya que lleva mucho más tiempo en el juego político.

"No, creo que soy yo el que no tiene experiencia. He estado haciendo esto durante unos años, él lo ha estado haciendo durante más de cuarenta y siete años", dijo Trump a Fox News Radio la semana pasada.

¿Tocarán el tema de los impuestos de Trump?

Aunque el debate ya ha seleccionado temas polémicos preplanificados, es probable que Biden le dé algunos golpes a Trump sobre si ha evitado pagar impuestos federales sobre la renta.

El explosivo desenlace del informe del New York Times el domingo por la noche reveló que Trump no pagó impuestos sobre la renta durante diez de los quince años antes de ser elegido en 2016, y sólo 750 millones en 2016 y otros 750 en 2017. El informe generó numerosas preguntas sobre las finanzas de Trump.

Los registros muestran que el presidente debe más de 400 millones de dólares en préstamos y deudas, y la mayor parte debe pagarse durante su segundo mandato en la Casa Blanca si es elegido en noviembre.

Apenas unas horas antes del primer debate, la campaña de Biden publicó las declaraciones de impuestos de 2019 para él y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris.

Biden se le adelanta a Trump: hace públicos sus impuestos previo al primer debate presidencial.https://t.co/ya23mgLL7d — NotiRed34 (@NotiRed34) September 29, 2020

¿Cómo defenderá Trump su manejo del coronavirus?

Quizás uno de los aspectos más importantes de la narrativa negativa de Trump como presidente es su manejo de la pandemia de coronavirus.

Estados Unidos lidera a nivel mundial en el número de casos de coronavirus notificados con aproximadamente 7,19 millones, lo que representa el 21,5 por ciento del recuento mundial de casos.

La administración de Trump ha sido condenada por su falta de liderazgo durante la crisis sanitaria, ya que se salió de control y puso a la economía en picada.

Trump ha perdido algunos votantes no conservadores tras darse a conocer que conocía del riesgo del coronavirus, pero prefirió minimizarlo

Según el promedio de encuestas de RealClearPolitics sobre la aprobación pública del manejo del virus por parte del presidente, el 56,6 por ciento lo desaprueba, mientras que solo el 41,6 lo aprueba.

Dado que el tema ha dominado las preocupaciones de los participantes de la encuesta, es probable que Trump tenga que responder preguntas difíciles sobre sus decisiones durante la crisis y por qué las tomó.