¿De qué se trata el acuerdo nuclear entre Irán y EE.UU? Todo lo que debes saber

Las negociaciones para que Estados Unidos vuelva a un acuerdo nuclear histórico con Irán se reanudaron en días pasados en Viena en medio de señales de progreso, pero también bajo la sombra de un ataque esta semana a la principal instalación nuclear de Irán .

¿Cuál es el acuerdo nuclear del 2015?

El acuerdo nuclear original se firmó en 2015

En 2015, Irán firmó un acuerdo con EE. UU., Rusia, China, Alemania, Francia y Gran Bretaña que tenía la intención de establecer límites al programa nuclear de Teherán para evitar que construya un arma nuclear, algo que insiste en que no quiere hacer.

A cambio, Irán recibió alivio de las sanciones que esas potencias habían impuesto, incluidas sus exportaciones de petróleo y el acceso al sistema bancario mundial . A Irán se le permitió continuar con su programa nuclear para fines civiles, con límites estrictos sobre la cantidad de uranio que podía enriquecer, la pureza a la que podía enriquecerlo y otras medidas.

Antes del acuerdo nuclear, las estimaciones conservadoras eran que Irán estaba dentro de cinco a seis meses de poder producir una bomba, mientras que algunos temían que fuera dentro de dos o tres meses. Con las salvaguardas del acuerdo vigentes, ese "tiempo de ruptura" se estimó en más de un año.

Pero en 2018, el entonces presidente Donald Trump sacó a Estados Unidos unilateralmente del acuerdo nuclear, criticando las cláusulas que alivian las restricciones a Irán en etapas, y también el hecho de que eventualmente el acuerdo expiraría y se le permitiría a Irán hacer lo que quisiera con su tecnología nuclear. También dijo que necesitaba ser renegociado para abordar el programa de misiles balísticos de Irán y la influencia regional, como el respaldo de grupos militantes.

Las devastadoras sanciones estadounidenses que siguieron afectaron a la economía de Irán, pero no lograron que Teherán volviera a la mesa para ampliar el acuerdo como quería Trump. En cambio, Teherán superó constantemente las limitaciones establecidas por el acuerdo para presionar a los miembros restantes por un alivio económico.

En febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo sobre el tiempo estimado de ruptura de Irán que "estamos a tres o cuatro meses y vamos en la dirección equivocada".

¿Qué están discutiendo Irán y EE.UU. respecto al acuerdo nuclear?

Irán se negó a revisar las primeras ofertas propuestas en Viena

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que quiere volver a unirse al acuerdo, pero que Irán debe revertir sus violaciones.

La Unión Europea convocó las conversaciones con la esperanza de hacer precisamente eso. Aunque una delegación estadounidense está presente en Viena, no se reunirá directamente con Irán. En cambio, los diplomáticos de los otros países van y vienen entre los dos lados.

Al dirigirse a las conversaciones que comenzaron la semana pasada, Irán dijo que estaba dispuesto a volver a cumplir plenamente con el acuerdo, pero que Estados Unidos primero tendría que retirar todas las sanciones impuestas por Trump.

Sin embargo, eso es complicado. La administración Trump también agregó sanciones a Irán fuera de las relacionadas con su programa nuclear, incluso por acusaciones de terrorismo, violaciones de derechos humanos y por el programa de misiles balísticos del país.

Aún así, hay señales de esperanza. Las conversaciones rápidamente dejaron atrás el debate sobre "quién va primero" y ya han comenzado a abordar los detalles, dijo Aniseh Bassiri Tabrizi, un académico de Irán en el Royal United Services Institute de Gran Bretaña.

"Es una muy buena noticia que estos grupos de trabajo estén hablando y analizando el meollo del asunto", dijo.

Para que Irán regrese al acuerdo, debe volver a enriquecer uranio a una pureza no superior al 3,67%, dejar de usar centrifugadoras avanzadas y reducir drásticamente la cantidad de uranio que enriquece, entre otras cosas.

A pesar de los desafíos, Tabrizi dijo que la tarea por delante no es tan complicada como la que enfrentó el grupo en 2015, ya que ya tienen un acuerdo al que referirse.

¿Cuánto durarán las conversaciones para retomar el acuerdo nuclear?

Irán ha aumentado el enriquecimiento de Uranio

No hay un plazo específico. Los diplomáticos involucrados dicen que los problemas no se pueden resolver de la noche a la mañana, pero esperan una resolución en semanas en lugar de meses, por varias razones.

El acuerdo nuclear original se acordó después de que el presidente iraní Hassan Rouhani, considerado un moderado, asumiera por primera vez el cargo. Rouhani no puede volver a postularse en las próximas elecciones de junio debido a los límites de mandato, y espera poder dejar el cargo con Irán nuevamente capaz de vender petróleo en el extranjero y acceder a los mercados financieros internacionales.

Mientras tanto, Estados Unidos podría enfrentar una negociación mucho más dura si no logra un acuerdo antes de que se vaya Rouhani. Los de línea dura en Irán rechazan el acuerdo nuclear, diciendo que no ha brindado suficiente alivio económico y es una pendiente resbaladiza para una mayor presión sobre Irán. Eso no significa necesariamente que terminarán las conversaciones si son elegidos, aunque complicaría las cosas, dijo Sanam Vakil, subdirector del programa del instituto de políticas de Chatham House para Oriente Medio y África del Norte .

Hay otra razón para actuar con rapidez: Irán comenzó en febrero a restringir las inspecciones de sus instalaciones nucleares por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. En cambio, dijo que conservaría las imágenes de vigilancia de las instalaciones durante tres meses y se las entregaría al OIEA si se le conceden sanciones. De lo contrario, Irán dijo que borraría las grabaciones.

¿Qué obstáculos podría haber para retomar el acuerdo nuclear?

Joe Biden ha dicho que desea que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear

Muchos, como lo han demostrado los acontecimientos recientes. Durante el fin de semana, la instalación nuclear de Natanz en Irán fue saboteada. No está claro qué sucedió exactamente, pero un apagón dañó las centrifugadoras allí.

Se sospechaba ampliamente que el ataque fue llevado a cabo por Israel, que se opone al acuerdo nuclear, aunque las autoridades no han comentado.

Irán dice que Israel espera explícitamente descarrilar las conversaciones con el sabotaje. Rouhani dijo que todavía esperaba que las conversaciones arrojaran un resultado, pero el ataque ha complicado las cosas. Por un lado, Irán respondió anunciando que aumentaría el enriquecimiento de uranio a un 60% de pureza, mucho más que nunca, e instalaría centrifugadoras más avanzadas en las instalaciones de Natanz.

Y a raíz de los acontecimientos, ambas partes han intensificado la retórica. El miércoles, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien tiene la última palabra en todos los asuntos de estado en la República Islámica, desestimó todas las ofertas consideradas hasta ahora en Viena asegurando que "no son dignas de ser analizadas". Aún así, dijo que tenía confianza en sus negociadores.

Blinken, mientras tanto, dijo que Washington había mostrado su seriedad al participar en las conversaciones indirectas en Viena, pero con los recientes anuncios de Teherán, "queda por ver si Irán comparte esa seriedad de propósito".

