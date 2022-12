De basquetbolista estrella a prisionera en Rusia; ella es Brittney Griner

Brittney Griner es una de las estrellas de basquetbol femenil más importantes de Estados Unidos, y no solo una gran deportista, sino una persona que se ha enfrentado a desafíos importantes.

Ella se ha movido en esferas muy distintas la una de la otra, desde murales callejeros hasta la Casa Blanca en Washington D.C.

Como te informamos en La Verdad Noticias, ella ha sido prisionera en Rusia desde hace diez meses y fue intercambiada por el gobierno de Estados Unidos y el del Kremlin por ‘El Mercader de la Muerte’.

Brittney Griner, su trayectoria

Desde muy joven ha demostrado su talento en el deporte y ha superado barreras sociales para llegar a ser una estrella

Brittney Griner es originaria de Houston, capital del distrito de Texas, nació en el mes de octubre del año de 1990 y su talento para el basquetbol quedó claro cuando rompía los récords del equipo varonil de basquet en la Escuela Secundaria Nimitz.

Más adelante, en la Universidad de Baylor, se hizo una de las primeras jugadoras en hacer dunks constantemente, ayudó al equipo a vencer a Notre Dame y se convirtieron en campeón nacional de la National Collegiate Athletic Association en el año 2012, y en el año 2014 ganó el campeonato con las Phoenix Mercury en la liga profesional de Basquetbol femenil de Estados Unidos (WNBA) e incluso ha obtenido el oro en juegos olímpicos.

Sin embargo su trayectoria no se limita a la hora de jugar, porque también ha sido muy mediática con publicidades en edificios y encuentros con Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos en el año 2012 y 2014.

Igualmente, fue seleccionada seis veces como All-Star de la WNBA entre los años 2013 y 2019.

También ha sido imagen de murales callejeros de la campaña Black Lives Matter, además de revelar su orientación sexual como lesbiana, lo que le valió en ser la primera atleta abiertamente gay en firmar un acuerdo de patrocinio con la marca Nike.

Dentro de su vida privada, se encuentra casada con Cherelle Watson, quien ha sido muy activa con campañas para que ella sea liberada.

Arresto en Rusia

La basquetbolista fue arrestada en un aeropuerto ruso

Durante el mes de febrero del presente año, a Brittney Griner le encontraron menos de un gramo de aceite de marihuana y fue detenida en el Aeropuerto Internacional Sheremetyevo, de acuerdo con los fiscales rusos.

Esto ha valido muchas preocupaciones de que la estén usando como un peón político en la guerra de Rusia contra Ucrania, puesto que un tribunal en Moscú, Rusia la sentenció a 9 años de prisión por contrabando de drogas con finalidades criminales.

"No tenía intención de infringir ninguna ley rusa. No tenía intención. No conspiré ni planeé cometer este delito", dijo por su parte la estrella antes del veredicto.

La basquetbolista se declaró culpable y explicó que tenía una prescripción médica para el uso de este aceite de marihuana, además de estar al tanto de las leyes de Rusia, pero de acuerdo con su testimonio, empacó a toda prisa y la marihuana quedó en la valija por error, asimismo, su arresto causó indignación mundial y fue calificado de ilícito.

Actualmente, Griner volvió a su tierra luego de ser intercambiada por Viktor Bout, el traficante de armas llamado 'El Mercader de la Muerte'.

