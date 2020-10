Daydream de Google ha terminado: la plataforma de realidad virtual desaparece

Probablemente apenas recuerdes qué es Daydream, o más bien fue, y nadie te culpará por eso. Google lanzó su plataforma de realidad virtual en 2016 e incluso introdujo sus propios visores View en el mercado, que también actualizó aproximadamente un año después.

Las aplicaciones estuvieron disponibles gradualmente para la plataforma hasta que muchas de ellas dejaron de actualizarse o, lo que es peor, dejaron de ser compatibles con Daydream. Estaba claro que Google prácticamente lo abandonó, pero ahora lo hizo oficial con un anuncio.

Después de eliminar oficialmente su aplicación Play Movies & TV para Daydream en junio de 2019, y perder el soporte para Hulu hace aproximadamente un año, Google está despertando de su Daydream y anunciando oficialmente que la plataforma está muerta.

Google se despide de su plataforma de realidad virtual

La compañía confirmó que ya no actualizará el software y que es posible que Daydream ni siquiera funcione en Android 11. Las aplicaciones de terceros aún podrían funcionar con el auricular, que ya no está disponible para su compra, pero no debe esperar que lo hagan, tampoco se mantendrá.

Aunque la realidad virtual es divertida, la mayoría de las personas probablemente no vieron el beneficio de comprar un auricular y aplicaciones compatibles solo para uso doméstico, lo que podría explicar por qué Google decidió dejar de admitir Daydream. Si todavía está interesado en los auriculares de realidad virtual, puede recurrir a Oculus, aunque tampoco se podría apostar a que continúen respaldando sus productos durante mucho más tiempo.

