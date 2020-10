Daños colaterales en la salud por usar las MASCARILLAS sucias, según expertos

Usar cubrebocas sucios es cómo usar siempre los mismos calcetines. Foto: asisucede.com.mx

Las mascarillas o cubrebocas se han convertido en un accesorio de higiene necesario para vivir protegido del virus, pero ¿qué enfermedades nos pueden causar si están sucias?, La Verdad Noticias ¡te lo revela!

Al respecto, el coordinador del Área de Enfermería Respiratoria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), David Díaz Pérez, asegura que las partículas, polvo y humedad pueden saturar el filtro de las mascarillas o cubrebocas luego de un tiempo, reduciendo así su capacidad para filtrar los patógenos, lo que puede convertirlas en una fuente de contagio de virus, especialmente si se manipulan con las manos sucias o se dejan en lugares inadecuados.

Mantén siempre tu cubrebocas en buenas condiciones de higiene. Foto: viveusa.mx

Por otro lado, el coordinador del Grupo de Dermatología Pediátrica de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV), Raúl de Lucas, indicó que la piel es la más afectada en el uso de las mascarillas, de ahí que se presenten lesiones en el área que cubren, siendo el acné friccional la afección principal, ya que este surge por el roce constante, aunque no solo es eso, ya que tiene más daños colaterales cuando se sufre de dermatitis atópica o seborreica y piel sensible, los cuales son:

Rosácea

Enrojecimiento

Irritación

Picor

Acné cosmético

El experto explicó que el acné cosmético puede producirse cuando se aplica maquillaje o crema hidratante y no se deja que la piel absorba los productos, ya que se crea un ambiente de humedad entre la piel y la mascarilla que propicia su aparición, de ahí que advierte no usar productos tan oclusivos y evitar usar demasiada cantidad, ya que el efecto de oclusión se intensifica aún más con el uso de los cubrebocas, y todavía es más intenso cuando esta está sucia, pues el filtro saturado no deja que la dermis transpire.

Raúl de Lucas, también comentó que no se debe caer en la automedicación, especialmente si se piensa usar libremente cremas con corticoides, ya que se deben descartar riesgos mayores, especialmente si se usan junto con la mascarilla, pues el efecto del medicamento podría verse potenciado.

Aunque el experto señaló que no se debe entrar en pánico, generalmente llevar la mascarilla sucia puede no presentar efectos negativos en la piel de todas las personas, pero aseguró que hacerlo es como usar siempre los mismos calcetines, puesto que los cubrebocas estarán acumulando bacterias.

Cuida de tu salud usando mascarillas limpias. Foto: infobae.com

¿La mascarilla causa mal aliento?

El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro Reino, desmintió que esto sea posible, indicó que existe la probabilidad de que se acumule saliva en las mascarillas, lo que enfatice un mal olor; sin embargo, no es necesariamente ello lo que lo causa, ya que señaló que muchas personas ya padecían de halitosis, pero que no lo habían notado, algo que se hizo evidente al usar los cubrebocas.

TE PUEDE INTERESAR:Mascarillas faciales: descubre cuáles son las mejores según tu tipo de PIEL

������Protege la piel de la cara contra el daño de las mascarillas para el COVID-19 con estos simples trucos����https://t.co/w6xisDEGrP — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) June 6, 2020

Ante esto, el experto en salud bucal señaló que siempre es necesario acudir con un especialista, y sobre todo no desatender la higiene de la boca, pues no solo el virus puede entrar por ella, sino que también la suciedad de esta puede generar diversas enfermedades de ahí que brindó las siguientes recomendaciones para cuidar el cepillo de los dientes:

Lava bien las manos después y antes de usarlo

Limpia muy bien tu cepillo dental

Enjuaga y seca siempre el cepillo

No lo compartas con nadie

Aléjalo todo lo posible del sanitario

No lo almacenes junto a otros cepillos

Con información de www.etcetera.com.mx