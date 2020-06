Dan 5 años de prisión a François Fillon, ex primer ministro de Francia

François Fillon, ex primer ministro y aspirante a la presidencia de Francia en 2017, fue hallado culpable de malversación de fondos públicos, complicidad y encubrimiento, crímenes por los que fue condenado a pasar 5 años en prisión.

En el caso también resultó culpable el ex asistente de Fillon, Marc Joulaud, y su esposa Penelope Fillon, quien pasará tres años en prisión, que podría no cumplir mientras no cometa otros delitos, y pagará una multa de 375 mil euros.

Por su parte, el ex primer ministro conservador afronta dos años de prisión firme, a menos que el juicio de apelación solicitado por su abogado le sea favorable. Fillon también deberá pagar una sanción de 375 mil euros y será inhabilitado durante 10 años.

Fillon empleó a su esposa

En el centro del caso está el cargo de asistente parlamentaria que Penelope Fillon desempeñó. El juzgado concluyó que Fillon pagó a su esposa e hijos, así como a Joulaud, cientos de miles de euros del erario público por realizar pequeños trabajos o ninguno.

Fillon fue primer ministro durante la administración de Nicolas Sarkozy, entre 2007 y 2012

El tribunal estuvo de acuerdo con la fiscalía y estimó que se trató de un trabajo ficticio, y que el matrimonio no pudo probar que ella realizaba tareas que ameritaran el salario que recibía.

Los Fillon y Marc Joulaud, el diputado que lo sustituyó, también deberán reembolsar 1,156,000 euros a la Asamblea Nacional Francesa. Este último permitió que Fillon mantuviera a su esposa como empleada para garantizarle un generoso sueldo a cargo del Estado. Joulaud fue sentenciado a tres años de cárcel, 20,000 euros de multa y 5 años de inhabilitación.

“Esta decisión… no es justa y apelaremos”, señaló Antonin Lévy, abogado defensor de Fillon. “Habrá un nuevo juicio. En los últimos días hemos empezado a entender las ridículas condiciones en las que esta investigación fue realizada”, agregó.

En 2017, el medio francés Le Canard Enchainé publicó reportes de que Fillon y su esposa, así como dos de sus hijos adultos, ganaron cerca de 1 millón de euros cada uno como asistentes parlamentarios por los trabajos presuntamente falsos que desempeñaron.

El ex primer ministro ha negado las acusaciones, asegurando que su esposa ha trabajado con él durante 15 años, insistiendo en que se trata de un caso político. Por el momento, la apelación de su abogado suspendió el inicio de su sentencia en prisión.