Cumbre de las Américas inició con países vetados y ausencia de presidentes

La Cumbre de las Américas inició el lunes 6 de junio en medio de polémicas, pues países como Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron vetados, mientras que países como México, Guatemala, Honduras, México y Uruguay, no enviaron a sus presidentes.

La novena edición de la Cumbre se está llevando a cabo en Los Ángeles, e inició con la inauguración del Foro de la Sociedad Civil en un encuentro hemisférico de líderes de Norteamérica, Sudamérica y América Central y el Caribe.

Luis Almagro, Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que el encuentro refleja un “compromiso de Estados Unidos” para renovar su alianza con los países miembros y para fortalecer “la recuperación económica, así como reforzar las relaciones interamericanas”.

Sin embargo, en su discurso también indicó que es un hemisferio con “muchisima discriminación”. Asegurando que América “Es el continente más desigual, más violento. Es el continente más violento para los periodistas”, señalando que hay que trabajar para revertir las condiciones de pobreza en la región.

El veto y la ausencia de presidentes

Al menos cinco naciones no enviaron a sus presidentes

Pero no todas las naciones de América estuvieron presentes en la Cumbre, a principios de mayo la administración estadounidenses indicó que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirán invitación para el evento, ya que no son naciones democráticas.

La decisión de la administración de Biden fue duramente criticada por varios mandatarios de Latinoamérica, entre ellos el presidente de México, AMLO, quien señaló que no acudiría al evento si no se invitaba a dichos países, acciones que fueron replicadas por otros países como Honduras. Mientras que Uruguay no envió a su presidente tras confirmarse su contagio de COVID-19.

¿Cuál es el objetivo de la Cumbre de las Américas?

La novena edición de la Cumbre se realiza en Los Ángeles

La Cumbre de las Américas es el encuentro que realizan los líderes políticos del continente americano con el objetivo de debatir y definir acciones que se tomarán para enfrentar los problemas y desafíos compartidos por la región. La novena edición de la Cumbre se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos.

