"Cuídenlo bien, por favor", abandonan a bebé Argentina con nota conmovedora

Un bebé de apenas 10 días de nacido fue abandonado en las calles de Argentina con una nota que ha logrado conmover al mundo, pues en ella se revelaba que el niño es huérfano y la persona que la abandonó pedía que lo cuidarán.

Se informó a La Verdad Noticias que una mujer caminaba por la calle cuando escuchó el llanto de un bebé y al investigar se encontró al pequeño debajo de un vehículo, envuelto en una bolsa de tela.

Al abrazar al bebé la mujer descubrió una conmovedora nota, la cual ha logrado conmover, pues se revelaba que la madre del pequeño murió en las labores de parto.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuidenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am”, se lee en la conmovedora nota.

Así mismo en el reverso de la hoja se podía leer “Cuídenlo bien, por favor”. La mujer que encontró al niño explicó que iba a la feria y que al principio tuvo miedo, pero finalmente decidió ayudar al pequeño que fue abandonado en la calle con una nota.

“Lo saqué de la bolsa y le dije a la señora que yo era mamá y lo podía alimentar” reveló la mujer más tarde a medios locales.

La mujer se llevó al pequeño y dio aviso a la policía. Las autoridades llegaron al lugar y trasladaron al niño a un hospital, además aseguraron que investigarán para encontrar a la persona que abandonó al bebé, al que nadie ha reclamado.

¿Cómo es la calidad de vida de Argentina?

Tradicionalmente, el país de Argentina ha sido considerada uno de los países latinoamericanos con mejor calidad de vida. Aunque algunos indicadores hayan sufrido un deterioro en las últimas décadas, el país sigue pudiendo ostentar una de las menores tasas de analfabetismo (1,9% en 2010) y de mortalidad infantil (10,6 por 1.000 en 2014) de América Latina, además de una alta esperanza de vida al nacer (76,3 años en promedio en 2015), entre otros indicadores favorables.

