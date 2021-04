Cuerpos apilados en la India tras muertes por COVID-19; se agotan los recursos

En Nueva Delhi, capital de India, la mayoría de los hospitales están llenos. En algunos casos, dos pacientes comparten la misma cama. Se están agotando las existencias de oxígeno, medicamentos y vacunas. Los médicos y enfermeras están sobrecargados de trabajo. Miles de pacientes mueren todos los días por COVID-19, dejando cuerpos apilados fuera de los crematorios y cementerios.

Hay pánico en el aire a medida que los casos de coronavirus se multiplican en la India al ritmo más temible desde que la pandemia golpeó hace más de un año. La segunda ola de India realmente comenzó a ganar fuerza este mes, con el recuento diario de nuevas infecciones estableciendo repetidamente nuevos récords a lo largo de abril.

El número total de casos de COVID-19 notificados en la India ahora supera los 15 millones. Más de 1,5 millones de esas infecciones se han informado solo en los últimos siete días. El promedio diario es ahora de unos 220,000 casos nuevos, la tasa más rápida de propagación de COVID-19 en el mundo.

La segunda ola comenzó a mediados de marzo y fue subestimada en muchos niveles: muchos indígenas habían bajado la guardia y habían dejado de tomar precauciones, incluso usar máscaras y mantener el distanciamiento social; el gobierno dio varios pasos en falso, incluido el permitir eventos de campaña electoral masiva y una gran reunión religiosa; incluso muchos expertos predijeron que la segunda ola no sería tan mala como la primera.

Durante el invierno, mientras muchos países luchaban con terceras oleadas de infecciones, las cifras en India estaban bajando. Algunos expertos sugirieron que India podría ni siquiera ver una segunda ola.

Pero golpeó y, a partir de ahora, los datos del gobierno muestran que es aproximadamente tres veces peor que la primera ola. Con el ritmo de las nuevas infecciones aún en aumento, aún no hay indicios de que se haya alcanzado la cima de esta ola.

Hospitales abrumados en la India

Pacientes con COVID-19 han tenido que compartir camas

Muchos médicos están llamando "tsunami" a esta segunda ola, y está extendiendo la infraestructura de salud de la India más allá de sus límites. Los pacientes con coronavirus a menudo ni siquiera pueden encontrar un espacio para ser admitidos en un hospital. Simplemente no hay suficientes camas.

Maithili Badriprasad, de 50 años, tuvo que esperar cuatro días para ser admitido en un hospital en Bengaluru, uno de los principales centros tecnológicos del mundo. Dio positivo el 5 de abril y se le recomendó hospitalización ya que su condición empeoró. Pero no había camas. Tuvo la suerte de conseguir un tanque de oxígeno para usar en casa hasta el 9 de abril, cuando finalmente fue ingresada en una sala local.

"No había camilla ni silla de ruedas, me pidieron que bajara las escaleras para que me admitieran. Estaba a punto de desmayarme", dijo Badriprasad a CBS News.

Fue dada de alta después de una semana de lo que ella llamó una "experiencia impactante e increíble". Sus pulmones aún no se han recuperado por completo.

"Le dije a mi hija que es como un mundo jurásico", dijo Badriprasad sobre las escenas que presenció dentro del hospital. "Los médicos y enfermeras, que trabajan como robots y duermen muy poco con sus equipos de EPP, no tienen tiempo para escuchar a los pacientes. No lo miran, solo miran sus informes para asegurarse de que su COVID sea tratado. Estoy desilusionada con cómo están sucediendo las cosas sin rendir cuentas ".

"Esperamos dos días por una cama de hospital para mi tío", dijo Manoj Bagle, un residente de Mumbai, a CBS News. "Para cuando consiguió uno, su condición se había deteriorado, no podía ser salvo".

Mumbai, hogar de Bollywood, es la ciudad más rica de India, pero su sistema de salud se está esforzando a medida que aumentan los casos. Maharashtra, donde se encuentra Mumbai, es el estado más afectado de India con el 35% del total de casos activos del país.

Todo el estado ha sido bloqueado hasta finales de abril, y se espera que las restricciones sean aún más estrictas esta semana.

Cepa mutante doble de COVID-19 en Inida

Personas se quedan sin cupo en los hospitales de India

Algunos expertos en salud pública sospechan que una nueva variante del coronavirus "doble mutante" de origen indio, llamada B.1.617, está detrás de la rápida propagación de la enfermedad en India.

"Pero no podemos decir eso con certeza en esta etapa; se necesitan más análisis", dijo a CBS el Dr. Prabhakaran Dorairaj, cardiólogo principal y director del Centro para el Control de Condiciones Crónicas de la Fundación de Salud Pública de la India (PHFI). Noticias.

"También está afectando a muchos jóvenes y niños, y los síntomas son diferentes a los que vimos el año pasado", dijo Dorairaj.

"Esta es una variante de interés que estamos siguiendo", dijo el viernes Maria Van Kerkhove, responsable técnica principal de la Organización Mundial de la Salud sobre COVID-19. "Tener dos de estas mutaciones, que se han visto en otras variantes en todo el mundo, es preocupante".

Se sospecha que la variante doble mutante, al igual que otras variantes que han surgido en todo el mundo, es más infecciosa que la cepa original de la enfermedad y ahora se ha descubierto en al menos 10 países, incluidos los EE. UU. y el Reino Unido.

Los medicamentos y el oxígeno se acaban en la India

Hospitales están saturados por los pacientes con COVID-19

Al menos 11 de los 29 estados de la India, incluidos Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh, Gujarat y Chhattisgarh, han notificado al gobierno nacional sobre la escasez de camas de hospital, oxígeno médico y medicamentos clave utilizados para tratar el COVID-19, en busca de ayuda inmediata.

Sonia Gandhi, líder del principal partido de oposición de la India, el Congreso Nacional de la India, ha acusado al gobierno del primer ministro Narendra Modi de " grave falta de preparación al prever, evaluar y gestionar la crisis".

El ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, describió la situación en su estado como "muy grave y preocupante", y dijo que los suministros de oxígeno y el número de camas de la UCI estaban "disminuyendo muy drásticamente".

Ramesh Verma, un alto funcionario del gobierno que supervisa la respuesta al coronavirus en el hospital Burari de Delhi, dijo a CBS News que también se enfrentaban a una grave escasez de médicos y enfermeras.

El ministro principal del estado de Maharashtra, Uddhav Thackeray, también llamó a la oficina de Modi la semana pasada para advertir sobre la escasez de oxígeno.

El gobierno federal insiste en que hay suficientes suministros de oxígeno, pero ha ordenado la construcción de 162 nuevas plantas de oxígeno medicinal en todo el país. Los informes de los medios indios han dicho que el gobierno podría estar buscando importar 50.000 toneladas métricas del gas que salva vidas.

Los canales de las redes sociales de la India están llenos de llamamientos frenéticos de personas que buscan ayuda para llevar a sus seres queridos a los hospitales, cilindros de oxígeno, donaciones de plasma y el medicamento remdesivir. El medicamento, que se ha demostrado que ayuda a las personas a recuperarse del COVID-19, comenzó a llegar al mercado negro en India el año pasado.

Los casos de COVID-19 aumentan rápidamente

Un médico de uno de los mejores hospitales de Delhi, que no quiso ser identificado, le dijo a CBS News que la situación era "un caos por todas partes".

"Cualquiera le dirá que hay escasez de camas, oxígeno y medicamentos", dijo. "Hemos rechazado a algunos pacientes graves porque no teníamos camas de UCI adecuadas disponibles. Es una situación tan desagradable e impotente".

El médico, que se especializa en trauma y medicina de emergencia, dijo que la mayoría de sus colegas tienen exceso de trabajo, "algunos no descansan lo suficiente, o incluso no tienen tiempo para comer adecuadamente".

"Si esta es la situación en las ciudades más grandes y ricas de la India, puedes imaginar lo que estaría sucediendo en las áreas rurales donde ni siquiera hay suficientes hospitales", dijo el Dr. Vikas Bajpai, profesor asistente de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. CBS News.

La semana pasada, apareció un video de los cuerpos de las víctimas de COVID-19 alineados afuera de un hospital administrado por el gobierno en Chhattisgarh, destacando la escala de la crisis en estados más pequeños. Los crematorios y cementerios en Gujarat , Uttar Pradesh y Delhi también están sobrecargados de trabajo, con largas colas de ambulancias esperando su turno para llevar a las víctimas a los funerales.

Más de 178.000 personas han muerto en India por el coronavirus. Solo el lunes se registraron otras 1.619 muertes. Muchos de los que mueren son personas a las que simplemente les resulta imposible acceder al tratamiento a tiempo.

Suministros de vacunas también son bajos en la India

La campaña de vacunación inició con fuerza en India

India también se está quedando sin vacunas. Varios estados le han dicho al gobierno federal que tienen existencias limitadas.

India ha administrado más de 123 millones de dosis de las dos vacunas contra el coronavirus que se utilizan actualmente: la vacuna Oxford-AstraZeneca, que está siendo producida en el país por el Serum Institute of India con el nombre de Covishield; y Covaxin, la vacuna de cosecha propia de la India producida por Bharat Biotech. Pero solo 14.3 millones de personas han sido completamente vacunadas, que es solo un poco más del 1% de la población del país de 1.320 millones.

El gobierno apunta a vacunar a 250 millones de personas para fines de julio y, a partir del 1 de mayo, todos los adultos serán técnicamente elegibles para recibir una vacuna. Los expertos advierten, sin embargo, que con la tasa actual de vacunación, India no alcanzará su objetivo.

El gobierno aprobó el uso de la vacuna Sputnik V de Rusia y abrió las puertas a otras vacunas importantes que se administran en todo el mundo, incluidas Moderna y Pfizer, pero aún no hay suministros disponibles.

La escasez doméstica también ha provocado una gran tensión en las entregas prometidas por la India a la iniciativa global COVAX . El esfuerzo, respaldado por la Organización Mundial de la Salud de la ONU, se lanzó para garantizar que las naciones pobres y en desarrollo reciban su parte justa de vacunas COVID-19, pero como India desvía las existencias hechas por el Serum Institute (SII) para uso doméstico, alrededor de 64 menos las naciones de ingresos se han quedado esperando sus entregas.

"Las demoras en asegurar el suministro de dosis de vacuna COVID-19 producidas por SII se deben a la mayor demanda de vacunas COVID-19 en India", dijo la OMS en un comunicado el mes pasado. "COVAX ha notificado a todas las economías afectadas sobre posibles retrasos", dijo.

La semana pasada, Adar Poonawalla, director ejecutivo del SII, hizo un llamamiento público al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que "levante el embargo de las exportaciones de materias primas fuera de los Estados Unidos para que la producción de vacunas pueda aumentar".

La compañía india es el mayor fabricante mundial de todas las vacunas y ha entregado más de 100 millones de dosis a la India y exportado alrededor de 60 millones a otros países.

El Serum Institute también solicitó una subvención del gobierno de la India por valor de alrededor de 400 millones de dólares para impulsar la producción de la vacuna AstraZeneca y, según los informes del lunes, se esperaba que el gobierno de Modi la aprobara.

Algunos de los estados y ciudades más afectados están aumentando las restricciones para tratar de frenar la propagación del virus, incluidos cierres nuevos o ampliados en Delhi y Maharahstra, pero incluso si la producción de vacunas puede aumentar, muchos epidemiólogos creen que el número de casos seguirá subiendo durante aproximadamente un mes antes de que la curva comience a descender.

"En el peor de los casos, podría llevar incluso dos meses", dijo Dorairaj.

"Hasta dónde llega la ola actual realmente depende del cumplimiento individual de las restricciones por COVID y de las reuniones masivas", dijo a CBS News el Dr. Ramanan Laxminarayan, fundador y director del Centro de Dinámica, Economía y Política de Enfermedades en Washington DC. "Hasta entonces, nos enfrentamos a una fase difícil y es difícil predecir cuánto tiempo continuará la situación actual".

