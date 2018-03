Cubanos deberán tramitar visa de EU en Colombia

AFP / La Verdad Noticias. Ahora los candidatos cubanos a inmigrar a Estados Unidos tendrán que dirigirse a la embajada de este país en Colombia mientras sigan sin funcionar los servicios consulares de Washington en La Habana, comunicó a la prensa la embajada estadounidense en Cuba.

"A raíz de la suspensión de los servicios de visas (...) en la embajada de Estados Unidos en La Habana, el Departamento de Estado decidió que la embajada en Bogotá, Colombia, será la encargada de tratar los pedidos de visas de inmigración para los residentes en Cuba", señaló el comunicado.

Te puede interesar

El texto indicó que aún no se ha fijado fecha para las primeras citas y señala que las personas que ya iniciaron los trámites serán informadas directamente sobre el camino a seguir. Una fuente cercana a la cancillería estadounidense dijo a la AFP que las demandas de otro tipo de visas formuladas por cubanos podrán ser sometidas a cualquier representación diplomática en el extranjero mientras los servicios consulares no sean restablecidos en La Habana. La crisis diplomática entre Cuba y Estados Unidos estalló después que se revelara, en agosto, el caso de unos presuntos y misteriosos "ataques" a la salud de diplomáticos norteamericanos en La Habana. Según Washington, al menos 22 funcionarios fueron afectados por "ataques" que podrían haber sido efectuados por medio de aparatos acústicos. El gobierno de Donald Trump no acusó directamente a su par cubano, pero retiró más la mitad de su personal diplomático y expulsó a 15 funcionarios cubanos de territorio estadounidense. Washington suspendió igualmente todos los servicios consulares en La Habana, dejando en la incertidumbre a miles de cubanos que pretenden reunirse temporal o definitivamente con sus familiares en el estado de Florida, donde residen más de 2 millones de cubanos. Esta suspensión podría llevar a que Estados Unidos incumpla con su obligación de conceder 20 mil visas por año a cubanos, en virtud del acuerdo migratorio de 1994. Según el Pew Research Center, que cita cifras oficiales de Washington, 56 mil 406 cubanos emigraron legal o ilegalmente hacia Estados Unidos en 2016, contra 43 mil 159 en 2015 y 24 mil 278 en 2014. En enero pasado, el entonces presidente estadounidense Barack Obama anuló los privilegios concedidos anteriormente a los cubanos que llegaban clandestinamente a Estados Unidos, como consecuencia del espectacular acercamiento entre ambos países, que en 2015 restablecieron relaciones diplomáticas tras 50 años de ruptura.