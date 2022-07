Cuba y México refuerzan sus relaciones comerciales con foro empresarial

Cuba y México lograron acuerdos comerciales y de colaboración en un foro empresarial realizado en días pasados en La Habana, en donde acudieron representantes empresariales mexicanos, que se reunieron con sus iguales para fomentar la inversión en la Isla.

En total, participaron más de 80 empresas mexicanas y 150 cubanas examinaron las posibilidades de relaciones en los sectores textil, alimentario, tecnologías de la información, de energías renovables, biofarmacéutica, transporte, turismo, entre otros.

recientemente Estados Unidos, que mantiene un bloqueo económico en contra de Cuba desde hace 50 años, anunció que se impusieron restricciones en las visas de funcionarios cubanos en virtud de una política del expresidente Ronald Reagan.

Cuba y México acuerdan inversiones

En la última jornada de este encuentro, los empresarios mexicanos realizaron un recorrido en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, el centro empresarial y puerto mercante donde el Gobierno cubano proyecta ubicar gran parte de proyectos de innovación tecnológica y la concentración industrial, con vistas a incrementar las exportaciones.

Cabe recalcar que actualmente 11 firmas mexicanas operan en la Isla, de hecho, tres de estas empresas están asentadas en dicha Zona Especial. A este encuentro también asistieron representantes del gobierno de ambos países, pues por parte de México estuvo presente Héctor Guerrero, subsecretario de Industria y Comercio de México, y el embajador en La Habana, Miguel Díaz Reynoso, y por Cuba, estuvo el presidente Miguel Díaz-Canel.

Cabe señalar que las relaciones políticas entre México y Cuba son buenas, pues los mandatarios de ambos países son muy cercanos. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador abogó por la Isla para que no fuera excluida de la Cumbre de Las Américas, aunque no logró su objetivo y no asistió a este foro internacional.

Relaciones entre Cuba y México

Durante los próximos días 14 y 15 de julio, el Hotel Nacional de Cuba abre sus puertas para recibir a empresarios de #México y #Cuba pic.twitter.com/0AZ9ZgyQY7 — MINCEX���� (@MINCEX_CUBA) July 12, 2022

Cabe mencionar que históricamente, Cuba y México han sido socios comerciales importantes entre sí, debido a la cercanía geográfica y la relación cultural entre ambas naciones.

