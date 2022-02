Cuatro países que impidieron sacar a Rusia de la SWIFT

Alemania, Italia, Hungría y Chipre, que tienen vínculos económicos fuertes con Rusia, pidieron a los aliados de la Unión Europea (UE) que no se incluya en las nuevas sanciones la desvinculación rusa de SWIFT

¿Qué es la SWIFT?

Es una red de pagos de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo.

Fundada en el año 1973 y con sede en Bélgica, la Society for World Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), es un sistema de mensajería interbancario que utilizan miles de entidades de cualquier ámbito, tanto financieras como no financieras, para el envío de mensajes sobre pagos realizados de forma segura.

¿Qué significa sacar a Rusia del sistema?

Éste sistema conecta a multitud de entidades financieras de todo el mundo y si Rusia es expulsada le provocaría consecuencias catastróficas a su economía. Estaría en aislamiento del sistema bancario internacional.

Cualquier tipo de transacción financiera realizada será bloqueada, y las exportaciones e importaciones de diferentes materias primas como gas o petróleo, por lo que las empresas rusas y sus clientes extranjeros, especialmente los compradores de exportaciones de petróleo y gas denominadas se verían afectados.

Respuesta de Rusia de ser eliminado del sistema

Rusia dejará de enviar sus preciados recursos, como el petróleo, minerales, gas entre otros.

Los países de la UE estaban divididos sobre si dar o no ese paso. Un alto diplomático de la UE dijo a la CNN que era “probable” que los intereses económicos ganaran la discusión y Bruselas no eliminará a Rusia del sistema.

Excluir a Rusia de este sistema sería la “opción nuclear”, por sus terribles consecuencias que podría tener para la economía rusa y para el valor de su moneda, el rublo. Inclusive el ex ministro de finanzas ruso Alexei Kudrin, la medida haría que la economía rusa se contrajera en un 5%.

Pero, Rusia no se quedaría de brazos cruzados, ya que Nikolai Zhuravlev, vicepresidente de la cámara alta del parlamento de Rusia dijo:

“Si Rusia se desconecta de SWIFT, entonces no recibiremos moneda [extranjera], pero los compradores, los países europeos en primer lugar, no recibirán nuestros productos: petróleo, gas, metales y otros componentes importantes”.

