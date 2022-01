Cuatro integrantes de una familia mueren por Covid-19, eran antivacunas

Solo logró sobrevivir un miembro de la familia

En la localidad de San Francesco en Italia, cuatro miembros de una familia antivacunas fallecieron al contagiarse de Covid-19 y únicamente un miembro pudo sobrevivir.

Las personas que lamentablemente perdieron la vida en primera instancia fueron los abuelos Olga Goffi y Maurizio Gella de de 94 y 92 años de edad respectivamente luego de haber sido hospitalizados en diciembre.

4 de 5 miembros de la familia murieron

Mamma Rinuccia fue la única sobreviviente al coronavirus de esta familia y a pesar de lo vivido dijo que "cada uno toma sus propias decisiones. No quiero hablar de las causas de la muerte de mi hijo por respeto a sus decisiones, no tengo nada que decir".

Eso fue lo que expresó luego de que su hijo Marcos de 42 años se sumara a los fallecidos; tiempo más tarde también lo haría su esposo Giuseppe Ferrero de 69 años.

De parte de las autoridades, el alcalde de dicho pueblo, Diego Coriasco pidió respeto y no juzgar las decisiones de la familia de Marco a lo que agregó, "todo mundo se hace responsable de sus decisiones. Para nosotros acaba de fallecer una familia que formaba parte de nuestra comunidad. No me refiero a nada más".

Panorama Covid en Italia

Las autoridades de Salud italianas han reportado que al momento se tiene registrado un total de 138, 860 casos positivos de Covid-19 lo que de manera positiva representa una disminución con los contagios respecto de días pasados.

En este mismo sentido informaron que las muertes por coronavirus también han reportado un descenso al registrar 227 lo que comparado con la semana anterior es una disminución de hasta el 30%.

