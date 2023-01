Cuatro hermanitos mueren en un derrumbe en Argentina

Cuatro hermanos, de entre 4 y 10 años de edad, fallecieron luego de que un techo de losa cayera sobre ellos en su casa de El Jagüel, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, Argentina.

Un quinto hermano, que no se encontraba con ellos, fue quien se percató del accidente y dio aviso a la policía y a los bomberos para que los auxilien. Por el hecho fue detenida la pareja de la madre de los pequeños.

Esta tragedia se registró el domingo por la noche, cuando Benicio y Noa Nisi, mellizos, de 4 años, junto con Lorenzo del Río y Santino Hardoy, de 6 y 10 años, respectivamente, se encontraban en su habitación, cuando de un momento a otro, y por razones que aún se desconocen, el techo de la casa colapso, aplastando a los pequeños.

“Cerca de las 23:10 recibimos el llamado al cuartel central, donde se desplazaron cuatro dotaciones”, informó el oficial principal del cuerpo de bomberos de Esteban Echeverría, Matías Lamilla, a TN. “Se encontraron con una habitación de 3x3 donde se había derrumbado la losa” dijo y explicó que por el momento no se sabía las razones del derrumbe.

Rescataron a un menor con vida

Otro de los hermanos avisó a la policía

“Uno de los chiquitos de 4 años tenía signos vitales, que fue el primero que se encontró, y fue trasladado por bomberos en un patrullero al hospital, pero falleció camino al hospital”, dijo. El hermano que llamó al 911 fue quien informó que había tres niños más, a quienes lamentablemente encontraron sin vida.

La investigación quedó en manos de la fiscal de la UFI N°3 de Lomas de Zamora, Vanesa González, y fuentes de la investigación afirmaron que sobre la losa había colocado unas “5 toneladas de escombros”, ya que se haría una ampliación hacia arriba.

Detienen a la pareja de la mamá

La pareja de la madre de los menores fue detenida por las autoridades

Debido al incidente, el fiscal González solicitó la detención de Catalino Daniel López, de 51 años, quien es dueño de la propiedad y pareja de la madre de los niños, por el delito de homicidio culposo agravado porque las víctimas fueron cuatro. El hombre se negó a declarar.

Mientras tanto, Pamela, la madre de los pequeños, publicó un desgarrador mensaje desde su cuenta de Facebook:

“Se me fallecieron mis cuatros hijos, me siento morir, no quiero vivir más, se me fueron al cielo los mellizos Noah, Benicio, Lolo y Santino. Se me fueron, angelitos de mamá, dime que es una pesadilla, por Dios. Quién me saca este dolor, no puedo más. Por qué la vida es injusta conmigo. Los extraño, mi Lolo, mi Santi y mis bebés”.

