Cuatro cosas que Trump estaría considerando para sus últimos en la presidencia

El presidente electo Joe Biden tomará posesión del cargo a partir del miércoles 20 de enero, pero mientras tanto, el presidente saliente Donald Trump todavía ocupa la Casa Blanca y ha estado ocupado planeando cómo serán sus últimos días.

Según los informes, Trump está reflexionando sobre varias ideas que surgirán en su último mes en el cargo, desde lo controvertido hasta lo descabellado.

Lo que más ha obsesionado al actual presidente de Estados Unidos desde su derrota electoral son sus continuos intentos de subvertir los resultados electorales, que han fracasado en todo momento hasta la fecha.

Según los informes, Trump ha estado preguntando o alentando nuevas tácticas de última hora, cada una más desesperada que sus esfuerzos anteriores. El presidente también ha estado tramando formas de recompensar a sus leales patrocinadores que pueden estar en problemas legales, así como de aumentar la presión sobre el hijo de Joe Biden, Hunter, que enfrenta sus propios problemas legales.

Cosas que Trump podría hacer

Conseguir que el Congreso rechace el Colegio Electoral

A pesar de la extrema inutilidad de esta idea, no impide que Trump y algunos de sus partidarios republicanos la sigan. El Congreso se reunirá el 6 de enero para contar oficialmente la votación del Colegio Electoral, que tuvo lugar el 14 de diciembre y resultó como se esperaba: Joe Biden ganó 306 votos electorales contra los 232 de Donald Trump.

Trump se reunió con varios miembros republicanos de la Cámara el lunes, incluidos algunos que han declarado públicamente que se opondrán a los votos electorales de ciertos estados. Y el propio Trump ha estado tuiteando al respecto, incluso agradeciendo al representante Mo Brooks, quien ha pasado las últimas tres semanas organizando el esfuerzo de objeción.

Donald Trump aún no acepta la derrota electoral

Consejos especiales

Trump ha preguntado y presionado para que un fiscal especial independiente investigue irregularidades electorales generalizadas, cuyas pruebas hasta la fecha no han sido descubiertas por funcionarios electorales estatales o investigadores federales.

"Si pensara que un abogado especial en esta etapa es la herramienta correcta y apropiada, nombraría uno", dijo el lunes el fiscal general William Barr. "Pero no lo he hecho y no voy a hacerlo", agregó Barr, quien renunciará a su cargo el miércoles y cuyo sucesor, Jeffrey Rosen, tendrá que lidiar con la presión de Trump.

Donald Trump posiblemente no asista al acto de posesión de #Biden en enero 2021 cuando se oficialice la salida del republicano de la Casa Blanca, dejando un caos por infecciones y muertes por #COVID19 la #pandemia que ha demostrado la deficiencia del sistema de #Salud imperial pic.twitter.com/xp0pUQOE5v — Tropa Digital Pablo Úbeda���� (@TPU19J) December 20, 2020

¿Indulto?

De acuerdo con la tradición, es probable que Trump emita numerosos indultos y conmutaciones en sus últimos días y, también de acuerdo con la tradición, algunos de ellos pueden generar controversia.

Trump ya indultó a su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, quien se había declarado culpable de mentirle al FBI sobre sus conversaciones de 2016 con el embajador ruso en Estados Unidos.

Entre los nombres que, según los informes, se están considerando para indultos o conmutaciones: los ex asesores de Trump, Roger Stone, Steve Bannon y Paul Manafort; el ex contratista de la NSA Edward Snowden; y el fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Donde Trump está rompiendo la tradición es su consideración de los indultos preventivos, perdonando a las personas que no han sido acusadas de un delito federal pero dándoles inmunidad de futuras investigaciones.

Según los informes, Trump ha preguntado sobre ese tipo de perdón para los miembros de su familia, incluida su hija Ivanka y su esposo, Jared Kushner. Además, el amigo y abogado de Trump, Rudy Giuliani, supuestamente también ha estado presionando por uno.

Y donde Trump podría borrar la tradición sería si sigue adelante y se da a sí mismo un perdón preventivo, algo que ha provocado un debate entre los expertos constitucionales.

Ley marcial

¿Podría Trump involucrar a los militares en sus esfuerzos por aferrarse a la presidencia? Esa es una idea que ha sido sugerida públicamente por Flynn y, según los informes, fue planteada por Trump en una reunión el viernes que incluyó a Flynn.

“También podría ordenar, dentro de los estados indecisos, si quisiera, podría tomar capacidades militares y ubicarlas en esos estados y básicamente volver a realizar una elección en cada uno de esos estados. No tiene precedentes ", dijo Flynn en Newsmax TV la semana pasada, sugiriendo incorrectamente que invocar la ley marcial para rechazar los votos legales" no tiene precedentes".

