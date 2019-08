¿Cuántos tipos de tornados existen? Estados Unidos es el país más afectado

Estados Unidos es el país más afectado por los tornados a nivel mundial; estos fenómenos, son uno de los sucesos naturales que más han aterrorizado a la humanidad, pues a su paso, dejan muerte y destrucción, además de personas heridas.

Se trata del fenómeno natural que es capaz de alcanzar los 400 kilómetros por hora, destruyendo todo a su paso sin dificultad alguna.

¿Cuántos tipos de tornados existen?

Los expertos indican que de manera oficial, se conocen tres tipos de tornados; además, hay otros cuatro tipos que parecerían tornados, pero no lo son.

Estos son los tornados oficialmente reconocidos por los expertos:

De vórtices múltiples: dos o más columnas de aire en constante movimiento, se mantienen girando alrededor de un centro y pueden aparecer en cualquier circulación de aire, pero este tipo, se da mayormente en tornados intensos.

Tromba marina: De igual forma es conocida como “manga de agua”. Se trata de un tornado que se halla encima del agua y se forman en las tropicales y subtropicales.

Tromba terrestre: Se conoce también como “tornado no supercelular” o “embudo nuboso”, el nombre en inglés sería landspout. Este tipo, no está asociado a un mesociclón, por lo que su periodo de vida es corto. Este tipo de tornado, suele ser más débil de el tornado clásico: se recomienda a la población no estar a una distancia corta, pues aunque es de los más débiles, puede causar severos daños.

Existen otros tipos, pero los científicos aseguran que no son tornados.

Gustnado: Es un remolino pequeño vertical y se encuentra asociado con un frente de ráfagas descendentes. Este tipo de “no tornado”, se encuentra desconectado de la base de una nube y por ello no son clasificados como “potencialmentes destructivos”.

Remolino de polvo o arena: Columna de aire vertical que mantiene su giro alrededor de sí misma; este, toma forma bajo cielos despejados.

Remolino de fuego: Se crean a corta distancia de incendios forestales; se considerarían tornados de no ser por que se conectan con una nube “cumuliforme”.

Remolino de vapor: el humo de las chimeneas provocadas por una central energética, forma este tipo de “no tornado”. De igual forma, se puede crear en aguas termales.