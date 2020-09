¿Cuánto riesgo genera la deuda de Mercado Libre (NASDAQ:MELI) en su balance?

El legendario administrador de fondos Li Lu (a quien Charlie Munger respaldó) dijo una vez: "El mayor riesgo de inversión no es la volatilidad de los precios, sino si sufrirá una pérdida permanente de capital''.

Es natural tener en cuenta el balance de una empresa al examinar lo arriesgado que es, ya que a menudo se involucra deuda cuando una empresa colapsa. Observamos que MercadoLibre, Inc. (NASDAQ:MELI) sí tiene deuda en su balance. Pero la pregunta más importante es: ¿cuánto riesgo genera esa deuda?

¿La deuda es un problema en Mercado Libre?

En términos generales, la deuda solo se convierte en un problema real cuando una empresa no puede pagarla fácilmente, ya sea mediante la obtención de capital o con su propio flujo de caja. En el peor de los casos, una empresa puede ir a la quiebra si no puede pagar a sus acreedores.

Sin embargo, un escenario más común (pero aún doloroso) es que tiene que obtener nuevo capital social a un precio bajo, diluyendo así permanentemente a los accionistas. Sin embargo, al reemplazar la dilución, la deuda puede ser una herramienta extremadamente buena para las empresas que necesitan capital para invertir en crecimiento con altas tasas de rendimiento. Cuando pensamos en el uso que hace una empresa de la deuda, primero consideramos el efectivo y la deuda juntos.

¿Cuánta deuda tiene MercadoLibre?

Como puedes ver a continuación, a fines de junio de 2020, Mercado Libre tenía $1.19 mil millones de dólares de deuda, frente a los $772.6 millones de dólares hace un año (puedes obtener más detalles en SimplyWall). Sin embargo, tiene $2.76 mil millones en efectivo que compensan esto, lo que lleva a un efectivo neto de $1.57 mil millones de dólares.

NasdaqGS: MELI Debt to Equity History 14 de septiembre de 2020

¿Qué tan saludable es el balance general de MercadoLibre?

Los últimos datos del balance general muestran que MercadoLibre tenía pasivos por $2.66 mil millones de dólares con vencimiento dentro de un año, y pasivos por $885.9 millones con vencimiento posterior. Compensando estas obligaciones, tenía efectivo por $2.76 mil millones y cuentas por cobrar valoradas en $828.3 millones de dólares con vencimiento en 12 meses. Por lo tanto, sus pasivos totales coinciden casi perfectamente con sus activos líquidos a corto plazo.

Esta situación indica que el balance de la compañía de ecommerce parece bastante sólido, ya que sus pasivos totales son casi iguales a sus activos líquidos. Por lo tanto, es muy poco probable que la empresa de $51.3 mil millones de dólares tenga poco efectivo, pero aún así vale la pena vigilar el balance. En pocas palabras, MercadoLibre cuenta con efectivo neto, por lo que es justo decir que no tiene una gran carga de deuda. El balance es claramente el área en la que debe concentrarse cuando analiza la deuda. Pero son las ganancias futuras, más que nada, las que determinarán la capacidad de MercadoLibre para mantener un balance general saludable en el futuro. Entonces, si deseas ver lo que piensan los profesionales, este informe gratuito sobre las previsiones de beneficios de los analistas puede resultarte interesante.

Durante 12 meses, MercadoLibre reportó ingresos por $2.8 mil millones de dólares, lo que representa una ganancia de 56%, aunque no reportó ganancias antes de intereses e impuestos. Los accionistas probablemente tengan los dedos cruzados para que pueda crecer hasta generar ganancias.

Mercado Libre muestra un balance saludable.

Entonces, ¿qué tan arriesgado es MercadoLibre?

Si bien MercadoLibre perdió dinero en un nivel de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), en realidad generó un flujo de caja libre positivo de $689 millones de dólares. Entonces, tomando eso en valor nominal y considerando la situación de efectivo neto, no creemos que las acciones sean demasiado riesgosas en el corto plazo. Teniendo en cuenta su crecimiento de ingresos del 56% durante el último año, creemos que hay una posibilidad decente de que la empresa esté en el buen camino. Veremos un crecimiento más fuerte como una indicación optimista. El balance es claramente el área en la que debes concentrarte cuando analizas la deuda. Sin embargo, no todo el riesgo de inversión reside en el balance, ni mucho menos. Ten en cuenta que MercadoLibre está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión.

Este es un artículo original de Simply Wall St de naturaleza general. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. El objetivo es brindar un análisis enfocado a largo plazo basado en datos fundamentales. Considera que el análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles al precio o material cualitativo.