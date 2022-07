¿Cuántas veces ha venido el papa Francisco a México?

¿Recuerdas la primera visita del papa Francisco a México? ¿Cuántas veces ya vino al país? Si eres un católico bien informado seguro conoces la respuesta pero si no es así no te preocupes y quédate para conocer todos los detalles.

El papa actual solamente ha venido una vez a México y lo hizo entre el 12 y el 17 de febrero del año 2016, es decir, apenas hace 6 años, mismo número en cuanto a la cantidad de días que se quedó, que casualmente también fueron 6.

No está demás recordar que el tiempo en el que su santidad estuvo en las tierras mexicanas, se reunió con políticos, trabajadores, indígenas, niños, jóvenes, religiosos, enfermes y hasta a los presos les tocó presenciar un fragmento de su tiempo.

¿Qué lugares visitó el papa Francisco en México?

Durante la visita del papa Francisco a México, llevada a cabo del 12 al 17 de febrero del año 2016, el pontífice visitó los siguientes lugares:

La Ciudad de México.

Ecatepec.

San Cristóbal de las Casas.

Tuxtla Gutiérrez.

Morelia.

Ciudad Juárez.

¿Dónde se hospeda el papa Francisco en México?

En La Verdad Noticias te hemos platicado sobre cómo vive el papa Francisco en el Vaticano, ahora… ¿Sabes en qué lugar se hospedó cuando vino a México? Fue en la Nunciatura Apostólica que vendría siendo una especie de embajada para que descansen los altos rangos de la iglesia.

¿Cuánto cuesta la visita del papa a México?

La vez que el actual papa visitó México en el mes de febrero del año 2016, permaneció en el país un total de 6 días y el costo aproximado de su estancia por día fue de 1.7 millones de dólares o también dicho, 10.2 millones de dólares en total, así que ésta vendría siendo la cantidad monetaria de lo que cuesta una visita del papa.

Cabe recordar que en el 2021 le realizaron otra invitación al papa Francisco para venir a México por motivo del aniversario número 500 de la evangelización de la iglesia católica, no obstante, no la aceptó pues aún quiere visitar países en los que no ha pisado ni un solo pie.

