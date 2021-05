Aquí te diremos cuándo cambia el horario de verano y es que volverá a modificarse el último domingo de octubre de este 2021, pues luego de durar cerca de 6 meses, ya que comenzó el 4 de abril de este mismo año, al menos en México, llegará a su fin. Esta medida se practica en nuestro país desde 1996 y aunque hay quienes están a favor y otros en contra de él, debes saber que tiene la finalidad de que la luz del día se aproveche más y así ahorrar más energía eléctrica.

En La Verdad Noticias te revelamos que, aun cuando esta medida está indicada para todo México, no todos se acatan a ella, por ejemplo el Estado de Quintana Roo, debido a su actividad turística, y lo mismo pasa con Sonora, que por razones económicas no aplican este cambio de horario, pues no usan ni el de verano ni el de invierno.

Si aún tienes dudas sobre esta medida, no te preocupes, a continuación, te diremos todo lo que debes saber sobre el horario de verano del 2021, así que ¡no te lo pierdas!

¿Cuándo es el cambio de horario 2021?

Conoce cuando cambia el horario de verano. Foto: cadenapolitica.com

El cambio de horario de verano 2021 se llevó a cabo el 4 de abril de este año, y volverá a cambiar para el 31 de octubre.

Saber cuando cambia el horario de verano te ayudará a estar prevenido y no desfasar tus actividades.

Además, debes saber que el horario de verano afecta la salud, no siempre de forma grave, pero estudios han revelado que durante el cambio se elevan los accidentes de tránsito, los paros cardíacos y la presión arterial, esto especialmente porque el ciclo del sueño se ve afectado y algunos pierden horas de sueño, así que si eres propenso o ya sufres de estas condiciones de salud, procura siempre acudir a tu médico.

¿Cuándo cambia el horario de verano en USA 2021?

Descubre cuando cambia el horario de verano. Foto: futbol.radioformula.com.mx

Conocer cuando cambia el horario de verano en los Estados Unidos (USA, por sus siglas en inglés), te ayudará a estar prevenido en los compromosis de tu itinerario si decides visitar el país vecino, y es que aun cuando el cambio se realizó el 14 de marzo 2021 a las 2:00 horas, volverá a cambiar para el domingo 7 de noviembre a las 2:00 horas, ya que ese día llegará a su fin y se retomará el horario de invierno.

Es importante destacar que al igual que como pasa en México en USA, algunos estados tampoco acatan esta orden por diversas razones, enseguida te diremos cuáles son:

Arizona (excepto la Reserva India de la comunidad Navajo)

Hawái

Guam

Samoa Americana

Puerto Rico

Islas Vírgenes

¿Cuándo cambia el horario de verano en la frontera?

El horario de verano en la frontera termina el 7 de noviembre del 2021. Foto: entrepreneur.com

Saber cuando cambia el horario de verano en la frontera de México y Estados Unidos te ayudará a prevenirte en caso de que viajes a este territorio, y es que este cambio se dio el 14 de marzo a las 2:00 horas, y se espera que vuelva a modificarse para el domingo 7 de noviembre, ya que en esa fecha llega a su término.

En breve te daremos a conocer cuáles son los estados y ciudades que, si acatan esta medida, ya que, aunque el horario de verano tiene sus desventajas, estas localidades siguen prefiriéndolo.

Tamaulipas: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso.

Chihuahua: Ascensión, Benavides, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero.

Baja California: Ensenada, Mexicali, Playa Rosarito,Tecate y Tijuana.

Nuevo León: Anáhuac, Los Aldama.

Coahuila: Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocampo, Piedras Negras y Zaragoza.

¿Cuándo cambia el horario de verano en la Ciudad de México?

Reloj del Parque Hundido en la Ciudad de México. Foto: feyturismo.wordpress.com

El cambio del horario de verano en la Ciudad de México será el mismo que para todo el país, pues esta comenzó a aplicarlo desde el 4 de abril de 2021 y volverá a cambiarlo para su término el 31 de octubre de este mismo año.

Aquí ya te hemos revelado cuando cambia el horario de verano y así que sugerimos compartir esta valiosa información con tus seres queridos y echar un ojo nuestro artículo '3 trucos para adaptarte al cambio de horario', ¡te será muy útil!

