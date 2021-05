¿Cuáles son los tipos de cambio climático que existen?

No hay varios tipos de cambio climático, solo existe uno, pero sí existen diferentes climas y a su vez diferentes tiempos del clima, y aunque suene confuso en La Verda Noticias te explicaremos. Para empezar hay que entender que significa cada uno de estos términos.

El cambio climático es la alteración a largo plazo de la temperatura y los patrones climáticos típicos de un lugar. El cambio climático podría referirse a un lugar en particular o al planeta en su conjunto. El cambio climático puede hacer que los patrones climáticos sean menos predecibles.

Es importante mencionar que cuando hablamos del cambio climático no nos referimos específicamente a un aumento de temperatura (esto sería calentamiento global) si no también podría involucrar un descenso en ella, tal como su nombre lo indica se refiere a un cambio, de tal forma que no existen varios tipos de cambio climático, sino que se trata del mismo fenómeno.

Por otro lado el clima a veces se confunde con el tiempo (tiempo atmosférico). Pero el clima es diferente del tiempo porque se mide durante un largo período, mientras que el tiempo puede cambiar de un día a otro o de un año a otro. El clima de un área incluye promedios estacionales de temperatura y precipitación, y patrones de viento.

Los diferentes lugares tienen diferentes climas. Un desierto, por ejemplo, se denomina clima árido porque cae poca agua, como lluvia o nieve, durante el año. Otros tipos de clima incluyen los climas tropicales, que son cálidos y húmedos, y los climas templados, que tienen veranos cálidos e inviernos más fríos.

No hay varios tipos de cambio climático

En conclusión, no existen tipos de cambio climático (solo es uno), pero sí diferentes tipos de clima y tiempo. Los cinco tipos de climas principales son:

Tropical: En esta zona cálida y húmeda, las temperaturas promedio son superiores a 64 ° F (18 ° C) durante todo el año y hay más de 59 pulgadas de precipitación cada año.

Aunque no existen varias tipos de cambio climático, algunos tipos de tiempo atmosférico podrían ser:

Soleado : Condiciones del tiempo con sol y sin nubes

: Condiciones del tiempo con sol y sin nubes Nublado : Condiciones del tiempo con el cielo cubierto de nubes

: Condiciones del tiempo con el cielo cubierto de nubes Parcialmente nublado: Condiciones del tiempo en que las nubes no cubren por completo el cielo, dejando claros entre ellas.

Condiciones del tiempo en que las nubes no cubren por completo el cielo, dejando claros entre ellas. Lluvioso: Condiciones del tiempo en que son frecuentes las lluvias

Condiciones del tiempo en que son frecuentes las lluvias Ventoso: Condiciones del tiempo en que hace mucho viento

¿Cuantos tipos de cambio climático existen?

El planeta está sufriendo las consecuencias del calentamiento global

Como hemos informado en La Verdad Noticias, no existen varios tipos de cambio climático, solo es uno y representa un cambio en la temperatura del planeta, ya sea que ésta aumente o vaya en descenso.

El cambio climático es una variación significativa de las condiciones climáticas promedio durante varias décadas o más, es un cambio a largo plazo en los patrones climáticos globales o regionales, por lo que no existen varios tipos de cambio climático y se trata de un solo fenómeno que daña el planeta.

¿Cómo se produce el cambio climático?

Los humanos estamos generando gran parte del calentamiento del planeta

Ya que hemos aclarado que no existen varios tipos de cambio climático vale la pena entender que este fenómenos se produce de dos formas, ya sea a través de causas naturales o por la intervención de los humanos.

La tierra ha pasado por fases cálidas y frías en el pasado, y mucho antes de que existieran los humanos. Las fuerzas que contribuyen al cambio climático incluyen la intensidad del sol, las erupciones volcánicas y los cambios en las concentraciones de gases de efecto invernadero que ocurren naturalmente.

Pero los registros indican que el cambio climático actual, en particular el calentamiento desde mediados del siglo XX, está ocurriendo mucho más rápido que nunca y no puede explicarse sólo por causas naturales, por lo que son los humanos quienes están causando un acelerado cambio climático.

Las principales causas del cambio climático actual es en gran parte la actividad humana, como la quema de combustibles fósiles, como el gas natural, el petróleo y el carbón. La quema de estos materiales libera lo que se llama gases de efecto invernadero a la atmósfera terrestre.

El principal impulsor del cambio climático es el efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera de la Tierra actúan un poco como el vidrio de un invernadero, atrapando el calor del sol y evitando que se escape al espacio y provoque el calentamiento global.

Muchos de estos gases de efecto invernadero se producen de forma natural, pero la actividad humana está aumentando las concentraciones de algunos de ellos en la atmósfera, lo que ha provocado que aumente la temperatura de nuestro planeta. Este aumento de la temperatura se llama calentamiento global, que a su vez está generando el cambio climático..

¿Cuáles son sus consecuencias del cambio climático?

El calentamiento global está provocando inundaciones

Aunque no existen diferentes tipos de cambio climático, este único fenómeno afecta a todas las regiones del mundo. Los escudos de hielo polar se están derritiendo y el mar está subiendo. En algunas regiones, los fenómenos meteorológicos extremos y las precipitaciones son cada vez más habituales, mientras que en otras se producen olas de calor y sequías más extremas.

En las regiones polares, el calentamiento global de las temperaturas asociadas con el cambio climático ha significado que las capas de hielo y los glaciares se derritan a un ritmo acelerado de una temporada a otra. Esto contribuye al aumento del nivel del mar en diferentes regiones del planeta. Junto con la expansión de las aguas del océano debido al aumento de las temperaturas, el aumento resultante del nivel del mar ha comenzado a dañar las costas como resultado del aumento de las inundaciones y la erosión.

Otra de las consecuencias del cambio climático son las lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos que son cada vez más frecuentes. Esto puede provocar inundaciones y una disminución de la calidad del agua.

Por si fuera poco el cambio climático ya está teniendo un impacto en la salud, pues ha habido un aumento en el número de muertes relacionadas con el calor en algunas regiones y una disminución en las muertes relacionadas con el frío en otras y ya estamos viendo cambios en la distribución de algunas enfermedades transmitidas por el agua y vectores de enfermedades.

Tipos de cambio climático en México

México tiene variedad de climas

Ya hemos aclarado que no existen varios tipos de cambio climático, pero sí diferentes tipos de clima, entonces ¿cuales son los tipos de clima que tiene México?

Debido a su tamaño y gran diversidad topográfica, México tiene una variedad de condiciones climáticas. El Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas: las zonas templadas y las zonas tropicales.

Pero lo cierto es que en México podemos encontrar al menos cuatro tipos de clima, tropical, cálido, templado y seco.

Por otro lado, el cambio climático también ha afectado a México, pues desde la década de 1960, junto con la revolución industrial, se comenzó a registrar un aumento de temperatura en la región, además los efectos por el cambio climático son más graves de lo que parecen.

Para concluir, no existen varios tipos de cambio climático, pero sí varios tipos de clima y varios tipos de tiempos atmosféricos y en México los climas que más predominan son los tropicales y templadas.

