¿Cuáles son los pasos para registrarse en la CFE?

Si por algún motivo deseas consultar tu recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) así sea solo para saber el monto de luz y no lo tienes a la mano, podrás acceder a este a través de internet.

Para el registro, el primer paso que debes realizar para obtener tu Registro de Recibos CFE en Línea es apertura la opción de “registrarnos en la página oficial de CFE”, posteriormente se debe iniciar con el relleno de todo y cada uno de los campos que la página pide para proceder con la creación de una cuenta y después enviar los datos correspondiente a la plataforma oficial del CFE.

Ahora después de haber enviado el formulario respectivo para el registro como usuario de energía eléctrica de CFE, es importante que proceda con la confirmación de tu registro, para realizar esto tienes que acceder a la cuenta que creaste con tu correo electrónico, debes seleccionar la sección donde dice “confirmar cuenta” lo confirmas con el link que te envían.

A través de internet podrás consultar tu saldo de luz en CFE

Debes registrarte ante la CFE para acceder a tus recibos de luz

Después de haber hecho este paso, puedes comenzar a logear con un nombre de usuario, puedes usar el que colocaste en el registro y la contraseña para el “Registro en Recibos CFE en Línea”, después debes hacer clic en el botón de “Nuevo” para luego poder agregar el recibo de luz nuevo.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, ahora si deseas agregar un nuevo recibo, se debe configurar seleccionando las opciones de esta manera, primero haz clic en “Nombre del servicio:” después que hayas colocado esta opción vas a colocar el nombre de la persona (la personas que aparece en el recibo) se debe hacer este paso tal cual como aparece en el recibo de luz (se debe iniciar con el o los apellidos).

Por otro lado, en la sección de “Número de servicio:” se debe escribir el número del servicio que se desea registrar, debe ser del recibo personal (esta opción se debe hacer sin espacios).

Después que nos aparezca que nuestros recibos registrados como usuario, ya están recibo y agregado, hace se clic en “Guardar”.

Lo que sigue es “cerrar cesión” para que se realicen los cambios correspondientes y después se muestren en nuestro recibo, es importante hacer este paso, ya que si no hacemos este paso no se lograra mostrar el recibo y no se podrá realizar la consulta ni verificar el registro. Por lo que debes posteriormente consultar para la verificación del registro.

Consejos para Registro en Recibos CFE en Línea

Es recomendable que después del inicio de sesión, debes hacer “clic” en la barra lateral izquierda en donde dice “Consulta tu recibo” para verificar el registro de manera exitosa.

Otra de las recomendaciones es que en el momento de la validación de datos realice de manera correcta la revisión de cada uno de tus datos, esto es importante para que puedas realizar un registro de tu recibo en línea de manera adecuada y exitosa, y así evitas las correcciones después.

No olvides que actualmente CFE cuenta con servicios en línea, lo que te permitirá optimizar tu tiempo, debido a que podrás realizar reportes de fallas, pagar tu recibo de luz, calcular consumo aprocimida entre varias funciones más y sobre todo, la gran ventaja de hoy día es que a distancia, podemos prevenir contagios por COVID-19.

Recuerda que descargar la app CFE Contigo no tiene ningún costo y constantemente es actualizada para continuar brindando mejoras en la experiencia en línea de sus usuarios.

