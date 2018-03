Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- ¿Cuál fue la aplicación más descargada del 2017? Si no instalaste esta aplicación durante este año, fracasaste como millennial. Apple dio a conocer la lista de las 20 aplicaciones más instaladas durante 2017 a través de su App Store, la cual está encabezada por nada mes y nada menos queee… Bitmoji (si no te suena, tienes un problema), la cual sirve para crear tu propia caricatura y usarlos en los mensajes de texto, actualizaciones de estado y chats. En segundo lugar se ubica una app que seguro sí reconocerás: Snapchat, la cual te permite compartir pequeños videos y agregarles filtros. En seguida se encuentran otras herramientas que ya son parte de nuestra rutina diaria como YouTube, Messenger, Instagram y Facebook. En el listado aparecen otras como Uber, Spotify, Amazon, Wish y Waze. Aquí te dejamos las 20 apps que arrasaron este año: Bitmoji Snapchat YouTube Messenger Instagram Facebook Google Maps Netflix Spotify Uber Gmail Pandora Music Amazon WhatsApp Wish Twitter SoundCloud Google Chrome Waze Lyft

