¿Cuál bebida es la más saludable por la mañana?, según nutricionista

La mejor bebida por la mañana. Foto:Hablemos claro

Expertos recomiendan beber agua por la mañana, incluso si parece aburrido, es lo que el cuerpo más necesita para rehidratarse después de una noche de sueño, te informamos que bebidas adicionales puedes consumir por el bien de tu salud.

Vicki Shanta Retelny, dietista nutricionista registrada, dice que puede que no necesariamente sienta sed a primera hora de la mañana, pero beber agua puede ser un hábito de salud que prioriza para mantenerse adecuadamente hidratado durante todo el día.

¿Qué beber por la mañana?

El H2O no tiene por qué ser necesariamente agua del grifo tibia, los expertos sugieren elegir algo que le guste beber.

Café

La dietista y nutricionista registrada Karen Ansel compartió un consejo: Decir que no soy una persona mañanera es quedarse corto, pero mi solución es preparar los ingredientes para una taza de café la noche anterior y la cafetera con un temporizador. Cuando me despierto, tengo una olla fresca esperando para ayudarme a ponerme en marcha.

Si bien la moda del café todavía domina entre los verdaderos creyentes de la dieta cetogénica, las reacciones de los nutricionistas a la bebida alta en grasas varían.

Bebidas desintoxicantes

Frankeny también pensó en esas bebidas "desintoxicantes" que podrían parecer tentadoras después de una noche de retox. No crea ninguna bebida que pretenda desintoxicarlo, los órganos principales ya son sistemas de desintoxicación y tiene el conocimiento para deshacerte del lodo, si lo nutre, puede hacer su trabajo.

Bebidas energéticas

Las bebidas energéticas, otra opción popular de la mañana, también suscitaron preocupación. Muchas bebidas energéticas contienen mucha cafeína, por lo que si bebe una primera cosa, debe tener mucho cuidado con su consumo de cafeína durante el resto del día.

Jugos

Y aunque los jugos se han ganado una mala reputación a lo largo de los años, Ruhs dijo que el vaso ocasional de jugo de naranja por la mañana está bien, y que el jugo 100% natural no es tan terrible como la gente ha llegado a creer. Es cierto que el jugo no tiene toda la fibra de la fruta entera, pero aún así se puede incluir de vez en cuando como una buena fuente de vitamina C.

¿Qué beber por la mañana?. Foto: Computer Hoy

Té

El té, a cualquier temperatura, es una opción saludable. Para una bebida sin moda con beneficios para la salud, considere agregar té caliente o helado a su rutina matutina.

La investigación ha demostrado que beber té tiene beneficios para la salud, incluso para la prevención y el control de la diabetes. Los polifenoles en el té parecen influir en la actividad de la insulina, y otros beneficios incluyen una mayor sensibilidad a la insulina, mantenimiento de una presión arterial saludable, reducción del riesgo de enfermedad cardíaca y reducción del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Agua caliente con limón

El agua caliente es increíblemente relajante y el limón agrega un toque agradable de cítricos al agua.

TE PUEDE INTERESAR:Baja de peso mientras duermes con estas bebidas

Las personas con esta personalidad corren el riesgo de sufrir un ataque cardíaco ������♥️����https://t.co/HOqbqbXaJl — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 15, 2020

Pase lo que pase, los expertos coinciden en que su primer sorbo del día es importante. Establece la pauta para todo el día. Lo último que desea hacer es comenzar el día con una bebida azucarada y altamente procesada como un refresco o una bebida energética que inundará su sistema con azúcares. Estos pueden ofrecer una inyección rápida de energía, pero está garantizado que será seguido por un mínimo significativo a media mañana.

Si comienza el día con una bebida cargada de azúcar y llena de basura, ya le ha dicho a su cuerpo que no le importa mucho. Pero si comienzas con agua, té, café o algo con algún beneficio nutricional, le estás diciendo a tu cuerpo: ¡Me preocupo por ti!