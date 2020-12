Croacia sufre peligrosas réplicas, tras poderoso terremoto de 6.2 grados

Luego del fuerte terremoto ocurrido en Croacia, las réplicas se han convertido en una amenaza igual de letal. Como se mencionó en La Verdad Noticias el sismo fue de una magnitud 6.2 grados en escala de Richter, la medición preliminar arrojó 6.4, mismo que provocó la muerte de siete personas y 26 heridos.

Los equipos de rescate, han logrado rescatar de las ruinas a varios sobrevivientes, pero continúan con los trabajos de desescombro, apuntalando edificios y valorando los riesgos de posibles derrumbes.

Pero la situación es crítica, ya que aún con las labores de desescombro estas avanzan con lentitud en algunas casas derrumbadas porque no se sabe con seguridad si estaban habitadas y peor aún las continuas réplicas ocasionan nuevos derrumbes.

Damnificados se niegan a abandonar sus casas derrumbadas

Muchos habitantes de Petrinja, la pequeña ciudad que se encontraba cerca del epicentro del sismo, y de otras ciudades y lugares de Croacia afectados, no quisieron abandonar sus hogares, pese a encontrarse muy dañados, y pasaron la noche entre las ruinas o a la intemperie.

Hasta el momento se tiene el registro de siete fallecidos.

Se trata especialmente de aldeanos que tienen ganado, pero también de ciudadanos de avanzada edad, que no quieren abandonar sus pertenencias.

"Yo tuve que abandonar mi casa durante la guerra, en 1991. Cuando volví, en 1995, dije que nunca más me iré, pase lo que pase. Y no me voy", declaró, con lágrimas la mujer de unos 70 años de Petrinja.

En caso de que los inmuebles estén muy dañados y no hayan sido revisados por técnicos, las autoridades recomiendan abandonarlo temporalmente y buscar un alojamiento alternativo más seguro, ya sean en centros públicos habilitados o privados.

Así mismo, algunos ciudadanos se han volcado en ayudar a los afectados y ante los centros de donación de sangre en Zagreb se han formado largas colas.

