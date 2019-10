Croacia podría tener a una Presidente que quiere legalizar la prostitución ¡ERA PLAYBOY!

He decidido que me postularé para Presidente, fueron las palabras con las que Ava Karabatíc, ex modelo de Playboy, anunció desde sus redes sociales que se postularía para competir y convertirse en Presidenta de Croacia.

Karabatíc ha resaltado que la política es su segundo amor, y añadió que ya no poder ver cómo le pasan cosas malas a Croaci. “Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen”.

Y es que ahora Karabatić, que tiene unos 31 años de edad, quiere arrebatar la presidencia a la actual mandataria Kolinda Grabar-Kitarović, quien buscará un segundo mandato de cinco años, con el impulso de innovadoras políticas de gobierno encaminadas a los jóvenes, las mujeres y los migrantes.

En cuanto a Karabatíc ella tiene unas propuestas “innovadoras” como lo es la lucha contra la corrupción, legalización de la marihuana y prostitución o la prohibición del aborto.

En enero próximo la exconejita piensa participar para las elecciones presidenciales de Croacia donde dice que impulsará nuevas políticas para el gobierno.

Y es que según la misma Karabatíc ha recibido muchas muestras de sus seguidores y asegura que “juntos somos más fuertes”.

Con respecto a su condición como explaymate, ella dijo: "Sé que voy a tener muchos comentarios trolls porque soy una estrella, pero eso ignoran mi lado intelectual, soy profesora de lengua italiana y literatura romana”.

Y es que de llegar a la presidencia de Croacia la exmodelo dijo que luchará contra la corrupción, la legalización de la mariguana y la prostitución, la libre circulación de personas en el país y la prohibición del aborto desde la sexta semana del embarazo.

Ava Karabatic dijo que se encuentra harta de la corrupción que impera en su país y aseguró que no le tiene miedo a nadie y expresó públicamente sus puntos de vida.